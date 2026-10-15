Китай вывел на орбиту группу спутников наблюдения за поверхностью Земли
Китайская ракета-носитель «Чжуцюэ-2E Y4» 14 октября успешно вывела десять спутников на заданные орбиты. Пуск состоялся с площадки инновационной экспериментальной зоны коммерческих космических запусков Дунфэн в провинции Ганьсу. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
В состав группы вошли восемь спутников коммерческой аэрокосмической компании Adaspace Technology Co. серии «Синшидай» (проекта Star Compute). Они оснащены высокопроизводительными вычислительными модулями, оборудованием для высокоскоростной лазерной связи спутник—спутник и спутник—Земля, а также камерами для съемки при слабом освещении.
Целью программы Star Compute является создание глобальной сети орбитальных вычислительных систем на базе 2,8 тыс. спутников с искусственным интеллектом. Аппараты способны отслеживать объекты и явления на поверхности планеты, анализировать их и пересылать результаты наземным станциям.
Кроме того, в космос были выведены спутники «Гуанчуань-03» и «Гуанчуань-04». Они предназначены для создания сети спутникового интернета с использованием лазерной связи между аппаратами.