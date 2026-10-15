Китай вывел на орбиту группу спутников наблюдения за поверхностью Земли

В состав группы вошли восемь спутников коммерческой аэрокосмической компании Adaspace Technology Co. серии «Синшидай» (проекта Star Compute). Они оснащены высокопроизводительными вычислительными модулями, оборудованием для высокоскоростной лазерной связи спутник—спутник и спутник—Земля, а также камерами для съемки при слабом освещении.