Нефтегазовые доходы в феврале выросли к январю на 22,5%, до 521,2 млрд рублей

В феврале доходы от нефтегазовой отрасли в бюджет выросли на 22,5% по сравнению с январем, до 521,2 млрд руб., следует из материалов Минфина РФ. В январе этого года нефтегазовые доходы составляли 425,5 млрд руб.

«Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам февраля 2023 года составило 12,3 млрд руб.»,— сообщает министерство.

По сравнению с доходами от нефтегазовой отрасли в 971,7 млрд руб. в феврале 2022 года, доходы в феврале этого года сократились почти в два раза. Выплаты из бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу составили 108,7 млрд руб. в феврале по сравнению с 113,8 млрд руб. аналогичного периода 2022 года. В январе эта выплата составила 47,9 млрд руб.

В конце ноября 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что за девять месяцев 2022 года нефтегазовые доходы РФ выросли на 37% в годовом выражении, в январе 2023 года Минфин прогнозировал, что бюджет России недополучит 54,5 млрд руб. нефтегазовых доходов.

О ценах на нефть читайте в публикации «Ъ FM» «Под вливанием обстоятельств».

Мария Федотова