Паучная фантастика

За последнюю неделю в российских соцсетях «завирусились» десятки видеороликов с драками подростков в торговых центрах. В популярных Telegram-каналах сообщалось, что речь идет о молодежной субкультуре поклонников аниме «ЧВК Рёдан». На скандал вынуждены были отреагировать даже в Кремле: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал пресекать противоправные действия подростков, относящихся к «псевдосубкультуре, которая ничего хорошего не несет нашей молодежи». В МВД РФ предположили, что «все идет с Украины», при этом украинские СМИ сообщают, что драки подростков в одежде с символикой паука зафиксированы и в соседней стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подростки в одежде с символикой паука в последние несколько дней привлекают пристальное внимание полицейских, политиков и сверстников

Фото: @chvk_ryodan Подростки в одежде с символикой паука в последние несколько дней привлекают пристальное внимание полицейских, политиков и сверстников

Фото: @chvk_ryodan

Новости о «новом молодежном движении» начали появляться в популярных Telegram-каналах 19 февраля. Тогда в московском ТЦ «Авиапарк» произошла стычка между подростками; кадры драки попали в интернет с пояснением, что на видео участники молодежной группировки «ЧВК Рёдан». Всю следующую неделю в соцсетях появлялись новые видеозаписи с дерущимися подростками. Telegram-каналы поясняли, что речь идет о поклонниках японских комиксов про банду «Геней Рёдан», члены которой называют себя «пауками». Утверждалось, что «пауки» борются с футбольными фанатами, «гопниками» и кавказской молодежью. А аббревиатура ЧВК — частная военная компания — была добавлена на волне популярности ЧВК «Вагнер».

За несколько дней в соцсетях появились десятки сообществ и каналов, которые ведутся якобы от имени «пауков».

В основном там публиковалась реклама, но были и призывы разобраться с противниками «ЧВК Рёдан». Так, 27 февраля в Telegram появился канал «Рёдан-Ставрополь», который набрал за два дня более 600 подписчиков, в основном школьников. В чате утверждалось, что они «забили стрелку» (то есть договорились о выяснении отношений) в ТЦ «Космос», правда, не было информации с кем. Позже участники чата сообщили, что в назначенное время в ТЦ дежурил ОМОН и некоторых подростков якобы даже задержали. В полицейскую сводку, впрочем, происшествие не попало. СМИ сообщили, что подростков всю неделю задерживали в Туле, Курске, Новосибирске, Ростове, Ярославле, Казани и других городах.

Судя по всему, за неделю у «ЧВК Рёдан» появились реальные враги. 26 февраля в петербургском ТРК «Галерея» полиция задержала группу подростков, которые избили 15-летнего школьника в одежде с символикой паука. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ); обвиняемого — 17-летнего Ислама Абдулаева — отправили в СИЗО.

Источник в полиции Челябинска рассказал “Ъ” про профилактическое задержание 15 подростков, которые «искали в центре членов "ЧВК Рёдан", чтобы проучить их». В Таганроге группа молодых людей, называющих себя «Анти ЧВК Рёдан», собралась рядом с торговым центром «Мармелад» 27 февраля. По словам очевидцев, они искали там «пауков», но так и не нашли. В конце концов пятерых членов «Анти ЧВК Рёдан» задержала полиция. 28 февраля ситуация практически в деталях повторилась в Улан-Удэ — там задержали восемь подростков, которые искали «пауков». Глава МВД Бурятии Олег Кудинов заявил в этой связи, что «правоохранительные органы региона внимательно изучают ситуацию… так как понимают, что все с Украины идет».

Между тем украинская полиция столкнулась со схожей проблемой.

В течение недели СМИ Украины сообщали про задержания групп подростков, которые якобы «относят себя к субкультуре "ЧВК Рёдан"». Такие случаи были зафиксированы в Киеве, Житомире, Ивано-Франковске, Львове, Харькове, Виннице, Днепропетровске и Одессе. Начальник главного управления нацполиции по Харьковской области Владимир Тимошко предположил, что это «замысел ФСБ», которая «путем манипулирования и обмана собрала в группы всех этих людей».

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил: речь может идти про «замаскированные под молодежную субкультуру попытки вовлечь подрастающее поколение в криминальную среду». Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства массовых драк.

«Подростков с раннего возраста следует занимать и вовлекать в интересные культурные проекты, иначе они сами себя куда-то вовлекут и окажутся в преступной среде,— прокомментировал “Ъ” член СПЧ Кирилл Кабанов, который заявил, что уже готовится доклад главе государства.— Но главное, что нас обеспокоило в ситуации с "Рёдан",— это полное отсутствие конкретики: откуда они, чего хотят. И мы должны в этом детально разобраться».

В Роскомнадзоре сообщили “Ъ”, что направили «ряд материалов на экспертизу» в Росмолодежь: «Информацию о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, размещенную в интернете, признает запрещенной Росмолодежь. На основании таких решений Роскомнадзор ограничивает доступ к информации».

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «в Кремле негативно относятся к новой подростковой субкультуре "Рёдан"», а сам он считает «необходимым пресекать противоправные действия ее последователей». «Это, скажем так, псевдосубкультура, которая идет со знаком "минус" и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи»,— сказал представитель главы государства.

При этом остается неясным, существует ли субкультура «ЧВК Рёдан» в реальности.

«Медиазона» (внесена в реестр иностранных агентов) утверждает, что среди многочисленных клонов нашла самый первый Telegram-канал «Рёдан». Там объяснялось, что драка 19 февраля в «Авиапарке» произошла по бытовому поводу: «компания спортсменов» напала на длинноволосых поклонников аниме в черных кофтах «просто за внешний вид».

Видео стычки попало в интернет и стало вирусным, делает вывод издание. Судя по сообщениям в канале, таинственная черная одежда с пауком — это всего лишь символика поклонников рэпера shadowraze, популярного у любителей аниме и компьютерных игр.

Ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, автор книг о молодежных субкультурах Дмитрий Громов считает, что СМИ и чиновники неверно оценивают ситуацию с «ЧВК Рёдан». Это не субкультура, а сообщество подростков, которые увлекаются аниме, уверен он: «Вокруг фильмов и сериалов часто образуется команда поклонников. Они объединяются в социальных сетях, иногда встречаются в общественных местах, а потом расходятся». По его мнению, в этой ситуации ажиотаж возник из-за нескольких факторов:

«О конфликте стало широко известно в дни годовщины начала спецоперации. Правоохранительные органы ждали, случится ли что-то, поэтому конфликт подростков сразу привлек их внимание. Многих напугало слово "ЧВК" — сейчас оно ассоциируется только с ЧВК "Вагнер"».

«Это искусственно созданный инфоповод, никакого "Рёдана" нет,— заявил источник в правоохранительных органах Ярославля, которому “Ъ” задал вопрос о задержаниях подростков в городе.— Все тематические группы во "ВКонтакте" были созданы в 20-х числах февраля. Кто-то провоцирует подростков к действиям». По его словам, сотрудникам полиции приходится задерживать группы подростков для профилактики: «Им объясняют правила поведения в общественных местах и то, что к информации в интернете нужно относиться критически».

«Ситуация осложняется накачкой темы в СМИ, что вызывает интерес у подростков, даже не вовлеченных в субкультуры,— высказал схожее мнение источник “Ъ” в силовых структурах Приангарья.— К примеру, группа "ЧВК Рёдан Иркутск" во "ВКонтакте" была зарегистрирована 26 февраля, в первые сутки она насчитывала несколько десятков подписчиков. Однако после того, как региональные СМИ распространили информацию об этом событии, число подписчиков резко увеличилось до 1,5 тыс. человек».

«По сути, это локальная тусовка, до которой докопались быдланы, случился конфликт, и понеслось. Подростки ищут "Рёдан" во всех городах России и Украины, тролли раздувают в интернете, а чиновники, полиция и депутаты борются с новой субкультурой,— написал в соцсетях анархист Святослав Речкалов (разыскивается российской полицией, получил политическое убежище в Европе).—

Самое смешное, что сейчас-то массовой и агрессивной субкультуры "Рёдана" нет, но такими темпами может появиться.

Люди могут узнать о их существовании, начать копировать стиль, еще и думая, что смысл действительно в войне с футбольными фанатами. И тогда получится смешная ситуация, когда сперва был создан миф о субкультуре, а потом этот миф создал саму субкультуру. А первоначальные рёдановцы будут *** (удивляться)».

Антрополог Дмитрий Громов согласен, что ажиотаж вокруг «ЧВК Рёдан» и пристальное внимание чиновников, депутатов и СМИ вполне могут сформировать новую экстремальную группу: «Если раньше молодые люди знали, что это просто сообщество фанатов аниме, то теперь возникает опасность, что "Рёдан" будут воспринимать именно как экстремистское сообщество. Потому что с таким посылом выступили многие менторы общественного мнения. И есть риск, что новые участники "Рёдана" будут вести себя именно в том ключе, который им приписывают СМИ и депутаты». При этом, говорит господин Громов, есть риск, что правоохранители будут пытаться выдать отдельных членов организации за организаторов экстремистского движения.

28 февраля глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев заявил, что к нему обратился один из представителей «Рёдана» и попросил о встрече, чтобы «прояснить ситуацию». Пресс-служба господина Метелева помогла “Ъ” связаться с автором обращения — администратором группы «Рёдан» во «ВКонтакте» 17-летним Арсением Алмутовым. Он сообщил “Ъ”, что не имеет отношения к сообществу с припиской «ЧВК». «Я вел группу, которая была основана до начала этого хайпа (шумихи.— “Ъ”) и была посвящена одежде и картинкам, связанным с аниме,— рассказал молодой человек.— Мы указывали, что мы против общих сборов и любых собраний, которые провоцируют какие-либо конфликты. Когда я обратился к депутату, я хотел объяснить, что происходит в сети. И что обычные люди, которые просто хотят носить одежду, которая им нравится, и отращивать волосы, как им нравится, ходить неформально,— они не хотят страдать от действий тех, кто устраивает конфликты в реальной жизни и в сети».

Александр Черных, Мария Старикова, Анна Васильева; корреспондентская сеть “Ъ”