Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Встреча прошла в Каракасе, сообщила пресс-служба господина Мадуро в Twitter.

Николай Патрушев прибыл в Каракас, чтобы обсудить перспективы сотрудничества по линии спецслужб и правоохранительных органов России и Венесуэлы, сообщали в пресс-службе Совбеза России. Как говорилось в сообщении, в рамках переговоров особое внимание уделили «противодействию цветным революциям» и сотрудничеству в сфере информационной безопасности.

14 января Николас Мадуро предложил создать в Латинской Америке блок союзников России и Китая. По его словам, он обсуждал этот вопрос с президентами Бразилии, Колумбии и Аргентины. Президент Венесуэлы допустил, что «политический блок» стран Латинской Америки с Россией и КНР может стать «новым полюсом силы».

Анастасия Ларина