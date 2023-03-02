Кредит Европа банк закрыл сделку по покупке Икано-банка

Российский Кредит Европа банк (КЕБ) закрыл сделку по покупке Икано-банка, подконтрольного шведской группе IKEA. КЕБ стал собственником Икано-банка 1 марта, следует из данных ЕГРЮЛ, внимание на это обратило агентство «Интерфакс».

В октябре 2022 года Икано-банк был включен в список организаций, для смены владельцев которых необходимо отдельное разрешение главы государства. В январе 2023 года президент Владимир Путин подписал распоряжение, которым сделка была разрешена.

Кредит Европа банк входит в топ-50 кредитных организаций России по размеру активов. Бенефициар КЕБ — турецкий FIBA Holding бизнесмена Хюсню Озйегина. По состоянию на конец 2021 года банк обслуживал более 6 млн физических лиц, 5,6 тыс. корпоративных клиентов и 15 тыс. предприятий малого и среднего предпринимательства.

Икано-банк был создан 2013 году шведской группой IKEA и голландским Credit Europe Bank для развития потребительского кредитования в магазинах IKEA и торговых центрах «Мега» в России, а также оказания услуг этим компаниям и их партнерам. В марте 2022 года IKEA начала сворачивать бизнес в России.

О планах КЕБ купить Икано-банк — в публикации «Ъ» «Утром — стулья, другим утром — деньги».