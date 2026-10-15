КНДР провела испытания подводных стратегических крылатых ракет
Главное управление ракетостроения КНДР провело в Японском море испытательные стрельбы двумя типами стратегических крылатых ракет подводного запуска. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Испытательные запуски с подводной лодки проводились 14 октября в рамках проверки боеготовности подводных боевых систем и отработки способности выполнять стратегические задачи ВМФ. В сообщении подчеркивается, что пуски не угрожали безопасности соседних стран.
Традиционно в подобных публикациях отмечается, что глава государства Ким Чен Ын был наблюдателем или руководителем учений. Однако в этом случае лидер КНДР упомянут не был. За ходом испытаний наблюдали член Центральной военной комиссии Ким Чен Сик, а также директор Главного управления ракетной промышленности Чан Чан Ха, указано в сообщении агентства.