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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Мир

КНДР провела испытания подводных стратегических крылатых ракет

Главное управление ракетостроения КНДР провело в Японском море испытательные стрельбы двумя типами стратегических крылатых ракет подводного запуска. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Испытательные запуски с подводной лодки проводились 14 октября в рамках проверки боеготовности подводных боевых систем и отработки способности выполнять стратегические задачи ВМФ. В сообщении подчеркивается, что пуски не угрожали безопасности соседних стран.
Традиционно в подобных публикациях отмечается, что глава государства Ким Чен Ын был наблюдателем или руководителем учений. Однако в этом случае лидер КНДР упомянут не был. За ходом испытаний наблюдали член Центральной военной комиссии Ким Чен Сик, а также директор Главного управления ракетной промышленности Чан Чан Ха, указано в сообщении агентства.
КНДР
Азия

Авторы

  • Эрнест Филипповский
    корреспондент