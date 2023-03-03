ТАСС: в Москве убит один из разработчиков вакцины «Спутник V»

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на северо-западе Москвы, сообщили пресс-службе столичного управления СКР. Убитым был Андрей Ботиков, старший научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, разработавший вакцину «Спутник V», сообщил источник ТАСС в полиции.

«Хорошевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")»,— сообщили в управлении СКР.

По данным следствия, 2 марта 29-летний мужчина в ходе бытовой ссоры задушил ремнем 47-летнего хозяина квартиры, после чего скрылся. Преступник признал вину, ему предъявили обвинение. Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.

Анастасия Ларина