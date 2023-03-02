ПО государственной границе

На фоне зарубежных санкций и других ограничений российские софтверные компании сократили экспортную выручку на 12–17%, подсчитали в «Руссофте». Разработчики программного обеспечения (ПО) пытаются наладить работу с относительно дружественными регионами, например странами Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Но параллельно компании стараются сохранить поставки западным партнерам через формально независимых третьих лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По итогам 2022 года общий объем экспортных продаж российских софтверных компаний снизился на 12–17%, до $8,4 млрд, рассказали “Ъ” в ассоциации «Руссофт». Ее представители объясняют снижение тем, что разработчики программного обеспечения были вынуждены покинуть европейский и американский рынки из-за санкций. С такой оценкой ситуации соглашаются в «СерчИнформ»: европейский и американский рынки для российских софтверных компаний и раньше были непростыми для продаж, а за прошлый год интерес к ним со стороны российских компаний еще больше остыл, утверждает гендиректор компании Сергей Ожегов.

Топ-менеджер одного из крупных игроков рынка уточнил, что по крайней мере часть европейских контрагентов продолжает проявлять интерес к покупке российского софта, несмотря на санкции: «Я не буду называть компании и категории этого ПО, но могу сказать, что ряд российских разработчиков уже учредили за рубежом формально не связанные с ними структуры и продолжают поставки своих решений».

Однако в основном софтверные компании перенастраивают каналы экспорта, отмечают в «Руссофте». Прежде всего речь идет об усилении роли СНГ, Южной и Восточной Азии, Ближнего Востока. «Южная и Восточная Азия привлекает огромностью национальных рынков. Самыми крупными в этом макрорегионе являются рынки Индии и Китая. Интерес к рынкам Африки, а также Южной и Центральной Америки также растет, но шансы значительно увеличить там продажи за короткий срок невелики»,— говорит глава «Руссофта» Валентин Макаров.

Российские разработчики сохраняют возможности для международной экспансии, подтверждает директор практики «Стратегия трансформации» компании «Рексофт Консалтинг» Алексей Богомолов: «Прежде всего надо ориентироваться на наиболее перспективные технологии. Например, у российских игроков есть возможность проявить себя в нише платформенного ПО для решений промышленного искусственного интеллекта: на глобальных рынках рост этого сегмента превысил 30%».

В Минцифры утверждают, что за рубежом востребованы российские решения в области «цифровизации транспортной логистики, сельскохозяйственной, добывающей промышленности». Но в министерстве признают, что «существуют сложности с трансакциями для открытия и поддержки бизнеса, а также вывода прибыли в Россию».

По оценкам Центра стратегических разработок, представленных осенью прошлого года, в покупке российских продуктов и услуг, в том числе в области безопасности, заинтересованы 18 стран.

Среди них Китай, Бразилия, Индия, Турция и Саудовская Аравия. Но каждый рынок имеет свою специфику, например, законодательную, а ключевые проблемы, препятствующие наращиванию экспорта, по-прежнему лежат в политической плоскости и требуют «административной поддержки» (см. “Ъ” от 6 сентября).

Российские власти неоднократно заверяли, что будут помогать российским компаниям налаживать связи в дружественных регионах, в частности, с помощью «цифровых атташе» — специалистов, которые будут выступать лоббистами российских IT-решений на экспортных рынках. Их подготовкой в прошлом году занимался Российский фонд развития информационных технологий совместно с Минцифры и Минпромторгом. Власти предполагали, что уже в 2022 году цифровые атташе начнут работу в 16 странах. Но собеседники “Ъ” на IT-рынке говорят, что пока механизм не заработал. «Никакие цифровые атташе не помогают компаниям налаживать экспорт на местах, предприятия справляются сами»,— говорит один из источников “Ъ”. Сергей Ожегов говорит, что атташе должны начать работу в марте, а дать первую оценку их работе можно будет спустя полгода присутствия в новых регионах.

Татьяна Исакова, Никита Королев