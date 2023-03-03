Путин обсудит с членами Совбеза антитеррористическую защищенность

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности предложил обсудить антитеррористическую защищенность объектов в ведении правоохранительных органов.

«У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос: о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов»,— сказал Владимир Путин.

Докладчиком по этому вопросу выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

2 марта в два села Брянской области — Сушаны и Любечане — проникли диверсанты с территории Украины. В результате инцидента погибли двое человек, ранен мальчик. Владимир Путин расценил произошедшее как террористический акт.

Ответственность за случившееся взяла группировка «Русский добровольческий корпус». Признают ли ее террористической, в Кремле не ответили, однако обещали, что будут приняты меры по недопущению подобных происшествий в будущем.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Боевикам Украины мало».

Лусине Баласян