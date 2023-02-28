Бумага сворачивается

В 2022 году в России вышло на 10% меньше экземпляров газет и на 3,4% меньше журнальных номеров, подсчитали в Российской книжной палате. Участники рынка связывают динамику с уходом ряда изданий по экономическим и политическим причинам. Издатели отмечают, что в 2023 году на рынок будут влиять проблемы с распространением, сокращение рекламных бюджетов и возможный рост стоимости печати, но спрос читателей остается стабильным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными Российской книжной палаты по выпуску печатных изданий. Из них следует, что общий годовой тираж газет в РФ (количество экземпляров, выпущенных всеми действующими изданиями) составил более 3,94 млрд экземпляров, что на 9% меньше, чем в 2021 году (почти 4,32 млрд экземпляров). Годом ранее наблюдалось падение на 6%. Средний разовый тираж одной газеты сократился на 10%, до 14,7 тыс. экземпляров (в 2021 году показатель снизился на 7%). Число газетных изданий в целом сократилось почти на 5,5%, до 7,3 тыс. Тиражи журналов также падали, в 2022 году количество номеров снизилось на 3,47%, до 41,7 тыс., хотя годом ранее наблюдался рост на 6,3%. Число журнальных изданий сократилось на 1,6%, до 6,2 тыс.

Статистика основана на подсчете обязательных экземпляров номеров печатных изданий, зарегистрированных в Российской государственной библиотеке с 1 января по 31 декабря.

Президент Союза предприятий печатной индустрии (СПИИ ГИПП) и гендиректор холдинга «ИМ-Медиа» («Тайны звезд», «Оракул», «Тещин язык» и др.) Алексей Иванов называет основным фактором падения тиражей газет уход с рынка ряда крупных участников, а журналов — отзыв иностранных лицензий (например, Conde Nast, выпускающий Vogue, GQ, Glamour и Tatler, прекратил издательскую деятельность в РФ): «Те участники рынка, которые остались, значительно не сокращали тиражи. Более того, был рост — например, в сегменте общественно-политических изданий, сканвордов, журналах прикладного характера».

На доходы журналов повлиял уход иностранных рекламодателей, в частности, автоконцернов, отмечает руководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Петр Канаев. Стратегией многих российских компаний, добавляет он, стало развитие в digital-среде, что «не улучшает ситуацию для газет и журналов». При этом растут расходы. Так, печать, по словам Алексея Иванова, подорожала на 30%. Рост цен на бумагу составил 20–25%, уточнил Петр Канаев. «Некоторое падение показателей в ритейле вследствие роста цен удавалось компенсировать подпиской и ростом продаж в e-commerce»,— отмечает гендиректор ИД «Лев» (журналы «Майнкрафт», «Лунтик», «Холодное сердце», «Смешарики» и др.) Лев Елин, подчеркивая, что издательство не сокращало тиражи.

Проблемы возникают и со сбытом: тренд на снижение количества киосков прессы и перенос их на менее проходные места, а также сокращение ассортимента прессы в ритейле наблюдается несколько лет, отмечает гендиректор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков: «Специально мы тиражи не сокращаем. Это происходит по естественным причинам». Коммерческий директор «Прайм Принт» (печатает газеты) Андрей Малахов считает, что для газет основной проблемой в 2022 году стало именно снижение распространения. Также он говорит о «непростой геополитической ситуации, возросшей конкуренции в интернете и проблемах с рекламодателями».

Те же процессы будут влиять на рынок в 2023 году, полагает Руслан Новиков. «Основной фактор — геополитическая ситуация. Пока не наступит полной ясности, любой прогноз будет неверным»,— добавляет Андрей Малахов. Если в 2022 году рост себестоимости не влиял на тиражи, снижая маржинальность издателей, то в 2023 году он может стать реальной угрозой и для продаж, допускает Алексей Иванов: «Придется повышать цены, а это повлияет на спрос». Однако он скорее рассчитывает на стабильность тиражей и продаж, полагая, что «печатная пресса востребована, а все, кто хотел, уже ушли».

Валерия Лебедева