Минобрнауки хочет обязать абитуриентов заранее оплачивать обучение

Минобрнауки предложило предоставить возможность оплаты обучения средствами маткапитала или образовательного кредита. Проект приказа об изменениях в порядок приема в вузы опубликован на портале нормативных правовых актов. В случае принятия приказ вступит в силу с 1 марта 2027 года.