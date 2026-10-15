Минобрнауки хочет обязать абитуриентов заранее оплачивать обучение
Минобрнауки предложило обязать абитуриентов оплачивать первый семестр до начала обучения. В министерстве утверждают, что хотят исключить ситуации, когда поступающие заключают договоры сразу с несколькими вузами.
«Предоплата зафиксирует выбор поступающего и сделает платный конкурс более четким и справедливым для всех участников»,— заявили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.
Минобрнауки предложило предоставить возможность оплаты обучения средствами маткапитала или образовательного кредита. Проект приказа об изменениях в порядок приема в вузы опубликован на портале нормативных правовых актов. В случае принятия приказ вступит в силу с 1 марта 2027 года.
Правительство, Минобрнауки и Рособрнадзор разрабатывают пакет законопроектов для ужесточения регулирования деятельности частных университетов. В Совфеде также предложили правительству приостановить лицензии частных вузов, сославшись на то, что часть из них «имитируют образовательную деятельность».