Наша юрта с краю

Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые с момента вступления в должность в 2021 году прибыл с визитом в Центральную Азию. В Астане помимо заседания с коллегами из бывших советских республик в формате «С5+1» его ждали переговоры с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди и президентом Касым-Жомартом Токаевым. Последнему госсекретарь пообещал поддерживать суверенитет и территориальную целостность республики, что было с благодарностью воспринято казахстанским лидером. И хотя повестка визита господина Блинкена была достаточно широкой, публичные заявления так или иначе сводились к украинскому конфликту, а также политике стран региона по отношению к Москве и Киеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встретившись с госсекретарем Энтони Блинкеном, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил США признательность «за постоянную и твердую поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета» его страны

Фото: Olivier Douliery / Reuters Встретившись с госсекретарем Энтони Блинкеном, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил США признательность «за постоянную и твердую поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета» его страны

Фото: Olivier Douliery / Reuters

Визит Энтони Блинкена в Астану, где он встретился с министрами иностранных дел стран Центральной Азии и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым был по сути плановым. Формат «С5+1», придуманный в 2015 году, изначально предполагал ежегодные переговоры госсекретаря с коллегами из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Пандемия COVID-19, правда, внесла коррективы во взаимодействие этих стран, поэтому нынешний прилет господина Блинкена стал знаковым событием хотя бы в силу длительного перерыва в очных встречах.

Создавая «C5+1», Вашингтон ставил перед собой задачу усиления влияния в регионе в пику двум главным его игрокам — Китаю и России. Нынешний же визит туда Энтони Блинкена, проходящий в условиях затянувшегося российско-украинского конфликта, изначально не мог восприниматься в отрыве от него. Во всяком случае западные СМИ отмечали, что поездка главы Госдепартамента для встречи с коллегами из пяти бывших советских республик пришлась практически на годовщину ввода российских войск на территорию Украины, притом что военная операция «отразилась на влиянии Москвы в регионе».

По мнению казахстанского политолога Газиза Абишева, Соединенным Штатам мир представляется «игровой доской», поэтому они «стремятся держать руку на пульсе во всех регионах». «Находясь между Россией и Китаем, Центральная Азия играет особенную логистическую роль. Вашингтону хотелось бы сохранять влияние здесь не ниже такого уровня, который позволял бы воздействовать на принятие стратегических решений»,— пояснил эксперт “Ъ”.

Так или иначе из заявлений, прозвучавших в Астане, следовало, что фокус внимания сегодня явно смещен на Россию. Во всяком случае, на двусторонних встречах с президентом и главой МИД Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Мухтаром Тлеуберди госсекретарь этого не скрывал.

Так, Энтони Блинкен заверил, что США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Казахстана, пояснив, что в нынешних обстоятельствах в эти дежурные слова он вкладывает совсем не рутинный смысл.

«Иногда мы просто произносим эти слова, но на самом деле они имеют реальное значение. И, конечно, мы знаем, что конкретно в нынешнее время они имеют еще больший резонанс, чем обычно»,— сказал госсекретарь. У господина Токаева, который ранее в разных формах высказывался за территориальную целостность Украины и трижды за год созванивался с ее лидером Владимиром Зеленским, заявления господина Блинкена нашли живой отклик. Он выразил «признательность США за постоянную и твердую поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета» Казахстана, а также попросил передать наилучшие пожелания главе Белого дома Джо Байдену. Кроме того, по словам господина Токаева, Вашингтон и Астана «выстроили образцовое взаимодействие» в двусторонних и многосторонних форматах.

На пресс-конференции по итогам целой серии переговоров, включая заседание «С5+1» и отдельные встречи с главами МИД Туркмении и Таджикистана, Энтони Блинкена спросили, как он оценивает вероятность распространения украинского конфликта на Центральную Азию и, в частности, Казахстан. Госсекретарь ответил витиевато, заверив, что «это не просто агрессия против Украины, это агрессия против основных принципов, которые находятся в основе Устава ООН». Он отметил, что эти принципы направлены на поддержание мира и стабильности по всему миру, включая Центральную Азию. «Поэтому очень важно, чтобы все страны объединились и выступали против российской агрессии не только для защиты Украины, но и для защиты этих принципов. В ином случае некоторые страны могут посмотреть на Россию и подумать: "Раз России это можно делать, то и мы сможем". Поэтому мы должны сделать все, чтобы прекратить российскую агрессию»,— сказал господин Блинкен.

Отвечая на этот же вопрос, Мухтар Тлеуберди был весьма дипломатичен. Он постарался сгладить острые углы, отметив: «На данный момент мы не видим, не ощущаем каких-либо рисков или угроз со стороны России».

Министр напомнил, что Казахстан — член ЕАЭС, ОДКБ и СНГ и взаимодействует с Россией в том числе и «в рамках этих многосторонних структур». По словам господина Тлеуберди, Астана намерена и дальше придерживаться многовекторной политики, тем самым сохранив «систему сдержек и противовесов, чтобы обеспечить взаимовыгодное сотрудничество и взаимоотношения со всеми странами мира». «Казахстан не позволит использовать свою территорию для того, чтобы были осуществлены какие-либо вторжения или наложены санкции»,— также отметил министр. Он уточнил, что Астана постоянно консультируется с Вашингтоном с целью «избежания различных вторичных санкций». «Сегодня нет ни одной казахстанской компании или сектора экономики, которые бы находились под вторичными санкциями»,— подчеркнул Мухтар Тлеуберди.

Из Казахстана Энтони Блинкен отправился в Узбекистан, а завершит свое турне в Индии, которая в этом году председательствует в G20.

Алексей Забродин; Александр Константинов, Астана