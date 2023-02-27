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Коммерсантъ FM
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Производство автомобилей в России рухнуло за 2022 год на 60%

Объем производства всех сегментов автомобилей в России за 2022 год сократился на 60% относительно показателей 2021 года. Всего за прошлый год в стране было произведено 620 тыс. машин, сообщил замглавы Минпромторга Альберт Каримов в ходе парламентских слушаний в Совфеде.

По данным Росстата, за прошедший год в России было произведено 450 тыс. легковых автомобилей (–67% за год), что стало самым низким показателем за всю историю наблюдений.

После начала военной операции на Украине в России массово приостановились автомобильные производства. Об уходе с российского рынка заявила большая часть европейских и японских игроков, в том числе Nissan, Renault, Mazda и Volkswagen. Как сообщали в Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей в России в 2022 году сократились на 58,8%, до 687,4 тыс. машин.

Подробнее о падении авторынка в России — в материале «Ъ» «Авторынок недосчитался шести нолей».

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