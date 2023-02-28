Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Документ вступил в силу со дня его официального публикования. Согласно нему, решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет приниматься президентом России.

21 февраля Владимир Путин анонсировал приостановку участия России в ДСНВ. Он также обвинил США в отклонении российских заявок по договору. 22 февраля решение утвердили в Госдуме и Совете федерации. 26 февраля господин Путин связал свое решение с необходимостью обеспечения безопасности России. Он также заявил, что не может представить, чтобы американские военнные проводили инспекции и «шастали» на российских ядерных объектах.

ООН призывала Россию немедленно вернуться к выполнению ДСНВ. В Госдепартаменте США 27 февраля поясняли, что изучают, что означает приостановка участия России в ДСНВ. Там также говорили, что хотели бы вернуться в выполнению обязательств по договору.

О последствиях приостановки участия России в договоре — в материале «Ъ» «Стратегические наступательные возмущения».

Олеся Павленко