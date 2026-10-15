Reuters: в США обсуждают ослабление санкций против «теневого флота»

По информации агентства, переговоры сосредоточены на том, что Соединенные Штаты могут разрешить транспортировку нефти, не находящейся под санкциями, на подсанкционных судах. Цель меры — вывести больше нефтепродуктов и сырой нефти из Персидского залива.