Reuters: в США обсуждают ослабление санкций против «теневого флота»
Администрация США рассматривает возможность ослабления санкций против судов «теневого флота», чтобы снизить мировые ставки фрахта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.
По информации агентства, переговоры сосредоточены на том, что Соединенные Штаты могут разрешить транспортировку нефти, не находящейся под санкциями, на подсанкционных судах. Цель меры — вывести больше нефтепродуктов и сырой нефти из Персидского залива.
Компании, желающие использовать подсанкционные суда, должны будут обратиться в Министерство финансов США за разрешением на их эксплуатацию, добавил собеседник Reuters. В американском Минэнерго добавили, что послабления не помогут России транспортировать свою нефть.
Эксперты аналитической группы Energy Aspects отмечают, что снятие ограничений с танкеров «теневого флота» вряд ли кардинально снизит ставки фрахта или приведет к мгновенному росту мощностей основного флота. Большинство этих судов и так активно торговали в последние месяцы, а морские страховщики по-прежнему связаны правилами ЕС и Великобритании, добавили аналитики.