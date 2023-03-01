Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО

Парламент Финляндии проголосовал за законопроект о вступлении страны в НАТО. «За» проголосовали 184 из 200 депутатов парламента, один человек воздержался, еще семеро — против, семеро не пришли. Трансляция заседания ведется на сайте представительского органа.

Для ратификации вступления Финляндии в НАТО на национальном уровне закон должен подписать президент страны Саули Ниинистё.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Для их вступления в НАТО необходимо согласие всех 30 членов альянса. Пока вступление стран в альянс не ратифицировали только Венгрия и Турция. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что для одобрения заявки Финляндии и Швеции они должны перестать распространять «очевидную ложь о нашей демократии и верховенстве закона».

В Турции заявляли, что одобрят заявки Финляндии и Швеции в НАТО при выполнении определенных условий. Решение в отношении Швеции застопорилось на фоне проведения в Стокгольме акции с сожжением Корана у турецкого посольства. Премьер Швеции Ульф Кристерссон говорил, что переговоры с Турцией о вступлении стран в альянс возобновятся в марте. Новый раунд переговоров должен пройти 9 марта в Брюсселе, сообщали в МИД Турции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Анкара испытала стокгольмский синдром».

Олеся Павленко