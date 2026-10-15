Клавиатурный досуг
Количество посетителей компьютерных клубов в третьем квартале выросло на 7,4%
Популярность компьютерных клубов, особенно в регионах за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, продолжает расти. Медианная выручка таких клубов в целом по стране в третьем квартале 2026 года выросла на 5,5%, до 795 тыс. руб. Кроме того, увеличилось и число новых посетителей — на 7,4%. Участники рынка отмечают, что резерв дальнейшего роста заключается в открытии новых площадок в регионах, где конкуренция ниже.
Медианная месячная выручка одного компьютерного клуба в третьем квартале выросла на 5,5% год к году и составила 795 тыс., следует из отчета Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ; входят «F5 Центр киберспорта», Colizeum, True Gamers и др.). Объем всего рынка за третий квартал в Ассоциации не приводят.
Медианная выручка на гостя за месяц в среднем за квартал увеличилась на 10%, до 1,2 тыс. руб. Ежемесячный приток новых посетителей за период увеличился на 7,4%, с 194 до 208 человек на клуб, при этом возвращаемость посетителей тоже выросла. Количество сессий на один клуб выросло на 11% и составило в среднем 2,7 тыс. в месяц. Число сессий на гостя выросло с 4 до 4,6, то есть на 15,7%.
По оценке АРКИ, объем рынка компьютерных клубов в 2025 году достиг 30 млрд руб., увеличившись на 15% год к году. Всего за период в стране действовало более 4 тыс. клубов, в конце 2024 года этот показатель был на уровне 3,1 тыс.
По выручке клубов, числу новых гостей и частоте посещений лидирующие позиции занимают регионы за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, напоминает представитель АРКИ. За период с апреля по сентябрь по медианной месячной выручке одного клуба лидирует Приморский край с показателем около 1,3 млн руб. в месяц. Далее идут Северная Осетия (около 1,2 млн) и Орловская область, Забайкальский край и Ямало-Ненецкий автономный округ с показателями около 1,1 млн руб. Москва занимает шестое место с показателем около 1 млн руб., Санкт-Петербург — восьмое с 950,1 тыс. руб.
Рейтинг по числу новых гостей на один клуб возглавляет Рязанская область со значением 261 человек в месяц. Следом расположены Омская область (240 человек в месяц) и Орловская область (227 человек в месяц). Москва занимает в этом рейтинге восьмое место с показателем 209 человек в месяц.
В целом итоги полугодия подтверждают устойчивый спрос на досуг в киберклубах, считают в АРКИ. Так, при нормальных сезонных колебаниях выручка и частота посещений выросли по сравнению с прошлым годом. Рост притока новых гостей летом в организации называют дополнительным положительным сигналом для рынка: клубы привлекают аудиторию даже в низкий сезон, несмотря на ощутимое падение показателей в июне.
Рост медианной выручки клуба на 5,5% не означает, что весь рынок вырос на столько же, говорит основатель Центра игровых и киберспортивных коммуникаций Ярослав Мешалкин. «Что хорошо видно, так это рост повторных посещений, то есть люди чаще возвращаются в клубы. И увеличение расходов здесь не стоит автоматически списывать на подорожание, человек может оставлять больше денег просто потому, что чаще приходит. Говорить о массовом притоке новой аудитории я бы пока не спешил — в конце концов, в последние годы аудитория и так постоянно росла, и эффект низкой или даже средней базы, на мой взгляд, давно исчерпан»,— добавил он.
Резерв дальнейшего роста — привлечение геймеров, которые еще пока не вовлечены в клубную культуру, и открытие новых площадок в регионах, где конкуренция ниже и есть хорошие возможности для роста за счет того, что зачастую ассортимент развлекательных активностей (особенно в малых городах) ограничен, резюмирует представитель АРКИ.
Газета «Коммерсантъ» №191от 15.10.2026, стр. 9