Клавиатурный досуг

Рост медианной выручки клуба на 5,5% не означает, что весь рынок вырос на столько же, говорит основатель Центра игровых и киберспортивных коммуникаций Ярослав Мешалкин. «Что хорошо видно, так это рост повторных посещений, то есть люди чаще возвращаются в клубы. И увеличение расходов здесь не стоит автоматически списывать на подорожание, человек может оставлять больше денег просто потому, что чаще приходит. Говорить о массовом притоке новой аудитории я бы пока не спешил — в конце концов, в последние годы аудитория и так постоянно росла, и эффект низкой или даже средней базы, на мой взгляд, давно исчерпан»,— добавил он.