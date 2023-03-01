Путин и Собянин запустили Большую кольцевую линию московского метро

Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным приняли участие в запуске в эксплуатацию Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Господин Путин участвовал в церемонии в видеоформате.

Владимир Путин в ходе своего выступления заявил, что постарается показать китайской делегации БКЛ во время визита в Москву председателя Китая Си Цзиньпина. Он также назвал запуск БКЛ нужным для Москвы проектом, который был реализован благодаря работе Сергея Собянина.

«Разрешаю, с Богом!» — сказал Владимир Путин, после чего работа БКЛ была официально запущена.

В свою очередь, Сергей Собянин поблагодарил Владимира Путина, а также строителей метро. «Без вашего участия мы бы не смогли реализовать проект мирового уровня. Если можно, большая просьба — подписать новую схему метро, в которой есть полное кольцо БКЛ. Это будет хорошей памятью сегодняшнего события»,— сказал господин Собянин.

На БКЛ 31 станция, протяженность линии 70 км. Ее строительство началось в 2011 году, первый участок линии открыли в 2018 году. Позже были запущены еще ряд станций. Сегодня, 1 марта, были открыты девять станций: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Олеся Павленко