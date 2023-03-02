Дерипаска предложил в два раза сократить число чиновников и силовиков

Бизнесмен Олег Дерепаска, выступая на Красноярском экономическом форуме, заявил, что кризис в России продолжится до середины 2025 года. Для его преодоления, считает господин Дерипаска, нужно отказаться от госкапитализма, выходить на новые рынки, в 2-3 раза сократить госаппарат и в «пару раз» число сотрудников силовых ведомств, поскольку, считает он, это «серьезная обуза для экономики».

«Ситуация очень непростая и непростой будет оставаться, думаю, до середины 2025 года. Можно сказать, непредсказуемая»,— заявил господин Дерипаска (цитата по «Тайга.инфо»). «Понятно, что нужно выходить на новые рынки дружественных стран. Это очень непросто. Другие правила игры»,— добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

В России необходимо в два-три раза сократить число чиновников, в «пару раз» — количество сотрудников правоохранительных органов, поскольку это «серьезная обуза для экономики», считает бизнесмен. «Уже назрел вопрос о том, что слишком много этого госаппарата и госкапитализма. Нам нужно больше свободы, реально больше свободы конкуренции»,— сказал господин Дерипаска.

«Госкапитализм, "ГосГазМяс" — это путь в никуда. Я с ужасом наблюдаю те ресурсы, которые за прошлый год потрачены, очевидно, впустую. Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы. Только рыночная основа экономики, только вопросы, которые регулируются конкурентной средой… Денег не будет уже в следующем году. Нам нужны будут иностранные инвесторы»,— заявил бизнесмен.

В апреле 2022 года Олег Дерипаска призывал отказаться от госкапитализма и вернуться к рыночной экономике. Тогда он говорил, что на восстановление экономики после военного конфликта уйдет до десяти лет. В июне Олег Дерипаска говорил, что восстановление экономики России после санкций может занять от четырех до девяти лет. В декабре он снова заявил, что в России нужно «отказаться от всех химер вредного госкапитализма» и уравнять права предпринимателей с другими категориями граждан.

Олеся Павленко