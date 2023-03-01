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Александр Лукашенко и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем в Пекине. В ходе переговоров белорусский президент выступил с предложением создавать с Китаем совместные предприятия и развивать кооперацию между странами, сообщает БЕЛТА.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Президент Белоруссии отметил, что кооперация между странами поможет повысить конкурентоспособность продукции. «Предлагаю создать совместные предприятия в области станкостроения, электротранспорта, производства деталей для сельскохозяйственной техники как в Беларуси, так и в Китае»,— сказал он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусские производители заинтересованы в изучении компетенций и технологий китайских компаний, в том числе в формировании компонентной базы, выпуске двигателей, трансмиссий и мостов.

В ходе переговоров, отмечает Telegram-канал «Пул Первого», белорусский президент поддержал китайский мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что встреча с господином Си проходит в очень непростое время, поэтому все принятые решения должны быть направлены на «недопущение глобального противостояния, в котором не будет победителей».

Александр Лукашенко с 28 февраля по 2 марта находится в Китае с государственным визитом. Ранее сегодня он провел переговоры с премьером Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном, а также с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Милена Костерева

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