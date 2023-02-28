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Коммерсантъ FM
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Россия денонсировала Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию и договоры Совета Европы

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Господин Путин также подписал закон, согласно которому прекращается действие международных договоров Совета Европы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, 16 марта 2022 года Россия вышла из Совета Европы (СЕ). Тогда же, по заявлениям российских властей, прекратилось действие 21 международного договора, которые Россия ратифицировала после вступления в СЕ. Среди них Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия.

9 января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию. 15 февраля документ утвердили в Госдуме, 22 февраля — в Совете федерации. В Кремле говорили, что денонсация конвенции не отразится на борьбе с коррупцией внутри страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Российской коррупции Европа не указ».

Олеся Павленко

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