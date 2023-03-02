Разоружающие аргументы

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступивший в четверг на Конференции по разоружению в Женеве, обвинил США и НАТО в развале системы контроля над вооружениями. По его словам, из-за действий США и их европейских союзников Россия была вынуждена приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Представители стран—членов НАТО речь коллеги из России слушать не стали и в знак протеста покинули конференц-зал в штаб-квартире ООН. Российско-американская встреча на полях форума тем не менее состоялась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время выступления на конференции в Женеве

Фото: Denis Balibouse, Reuters Замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время выступления на конференции в Женеве

Фото: Denis Balibouse, Reuters

Перед тем как перейти к выступлению на Конференции по разоружению, Сергей Рябков передал собравшимся приветственные слова от главы МИД РФ Сергея Лаврова. Министр, по его словам, надеялся лично принять участие в работе форума, «однако это оказалось невозможным ввиду односторонних нелегитимных ограничений, введенных Евросоюзом». Напомним, вскоре после ввода российских войск на Украину ЕС внес Сергея Лаврова в санкционный список и закрыл свое воздушное пространство для самолетов из России. Из-за этого год назад глава МИД РФ не смог попасть в Женеву и был вынужден обратиться к участникам Конференции по разоружению (а также проходившей там же сессии Совета ООН по правам человека) по видеосвязи.

Ситуация не изменилась: Сергею Лаврову путь в Европу по-прежнему заказан (в Еврокомиссии говорят, что участвовать в официальных международных мероприятиях санкции ему не мешают, но на практике это связано с большими сложностями). «Усматриваем в этом попытку уйти от честного диалога, призванного способствовать долгосрочному укреплению глобальной безопасности и стабильности, включая избавление мира от бремени угроз, связанных с оружием массового уничтожения»,— заявил в Женеве Сергей Рябков. По его словам, эти действия также отражают «страх перед вскрытием истинных причин стремительной деградации архитектуры международной безопасности».

«Однако правда все равно пробьет себе дорогу, как бы ее ни пытались скрыть»,— перекинул дипломат мостик к содержательной части своего выступления.

С точки зрения российской дипломатии правда такова: «Нынешнее плачевное состояние системы контроля над вооружениями — результат целенаправленного деструктивного воздействия стран, входящих в Североатлантический альянс, который одержим стремлением перераспределить балансы сил в свою пользу (а значит, в ущерб безопасности других) и обеспечить себе военно-стратегическое превосходство с претензией на глобальное доминирование». Иными словами, в фактическом развале режима контроля над вооружениями виноваты США и их союзники по НАТО.

«Наиболее острую стратегическую угрозу», по словам Сергея Рябкова, несет «линия США и НАТО в целом на дальнейшее раздувание преднамеренно инициированного ими конфликта на Украине и вокруг нее». «Их возрастающее вовлечение в вооруженную конфронтацию чревато прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями»,— предупредил замглавы МИДа, напомнив, что Россия ранее уже указывала Западу на эти риски.

«Однако наши предупреждения искажаются в пропагандистских целях и превратно трактуются,— посетовал Сергей Рябков.— И это в то время, когда из западных столиц доносятся возмутительные заявления, угрожающие силовой расправой нашему государству». Все это, подчеркнул дипломат, явно идет вразрез с содержанием совместного заявления пяти ядерных держав о предотвращении ядерной войны от 3 января 2022 года. Тогда, напомним, РФ, США, Китай, Великобритания и Франция заявили, что в ядерной войне не может быть победителей, а потому она никогда не должна быть развязана. Россия «безусловно привержена» этой формуле, заверил господин Рябков, заочно вступая в спор с западными коллегами, упрекающими Москву в ядерном шантаже в рамках конфликта вокруг Украины.

Украинской тематики он коснулся и в контексте сложной ситуации вокруг российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях. Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о приостановке участия России в этом соглашении. В своей речи в Женеве Сергей Рябков еще раз объяснил логику этого решения. По его словам, США пытались «прощупать» защищенность российских стратегических объектов, заявленных по ДСНВ, «посредством содействия киевскому режиму в проведении на них вооруженных атак».

Речь идет о декабрьских атаках на военные аэродромы Дягилево и Энгельс, на которых базируется российская стратегическая авиация. По версии властей РФ, при осуществлении этих диверсий «модернизированные советские беспилотники Ту-141 "Стриж" наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS». В Вашингтоне, в свою очередь, заверяют, что «США определенно не подталкивают Украину (к таким атакам.— “Ъ”) и не способствуют украинским операциям на территории России». Однако российская сторона стоит на своем. «Мы знаем, что эти атаки были бы невозможны без серьезной помощи со стороны США, в том числе выбора цели, предоставления разведданных и помощи других видов»,— подчеркнул Сергей Рябков в Женеве.

«На этом фоне восприняли как верх цинизма требования Вашингтона со ссылкой на положения ДСНВ обеспечить ему инспекционный доступ на ядерные объекты России,— продолжил он.— Особенно в нынешних условиях, когда вопреки фундаментальным принципам и общеполитическим пониманиям, закрепленным в преамбуле ДСНВ, США совместно с другими странами Запада, включая ядерные государства — Великобританию и Францию, взяли курс на нанесение России "стратегического поражения" в развязанной против нас тотальной гибридной войне». В этих условиях власти РФ, по его словам, были вынуждены объявить о приостановке ДСНВ. При этом Москва продолжит соблюдать закрепленные в договоре количественные ограничения на ядерные вооружения.

Представители большинства стран—членов НАТО речь российского замминистра слушать не стали. Вместо этого они вновь, как и год назад, во время видеообращения Сергея Лаврова, устроили в фойе акцию в поддержку Украины.

«Действия России подрывают систему ООН и мировой порядок. Мы не можем молча наблюдать за тем, как Москва пытается разрушить международную систему, на которую мы все полагаемся»,— говорится в посте постпредства США при Конференции по разоружению в Twitter. Место американского постпреда во время выступления Сергея Рябкова пустовало, а на его столе стояла табличка с флагом Украины. «Я не буду сидеть в конференц-зале и внимать тому, как он (Сергей Рябков.— “Ъ”) лжет. И наши союзники не станут делать этого»,— написал в Twitter и постпред Великобритании при международных организациях в Женеве Саймон Мэнли, прикрепив к посту фото участников бойкота с украинскими флагами.

Обращает на себя внимание, что среди них не видно замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс, также прилетевшей в Женеву. Судя по всему, не участвовала в бойкоте и помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в этой сфере Мэллори Стюарт, также находившаяся в четверг в Женеве.

При этом Сергей Рябков уже после своего выступления рассказал журналистам, что на полях конференции у него состоялась встреча с американской делегацией. Разговор он назвал «деловым и профессиональным». «Естественно, он был сфокусирован вокруг ДСНВ и всего… вокруг»,— уточнил замминистра. С кем именно он беседовал, не сообщалось.

Ранее Бонни Дженкинс назвала решение властей РФ о приостановке своего участия в договоре «печальным и заслуживающим сожаления». По ее словам, США «готовы к конструктивной совместной работе для полной реализации договора в интересах всех сторон». «Мы хотим, чтобы договор вновь полностью выполнялся, это наш приоритет»,— заявила она.

Вернуться к выполнению договора Россию призвал и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе короткой встречи с Сергеем Лавровым в Дели.

В свою очередь, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс отметил, что США будут внимательно следить за практическими действиями России в ядерной сфере и при необходимости отреагируют на них. «Если мы увидим, что Россия предпринимает какие-либо шаги, которые потребуют какого-либо изменения в расстановке наших ядерных сил или подходе к ним, то мы внесем нужные корректировки»,— сказал он на брифинге в среду.

«Наша позиция остается неизменной. Российское решение в одностороннем порядке приостановить участие в ДСНВ — достойное сожаления событие, но, более того, это безответственный шаг»,— отметил Нед Прайс. По его словам, «на ядерных державах лежит ответственность взаимодействовать в сфере контроля над вооружениями, способствуя стратегической стабильности». «Решение России приостановить участие (в договоре.— “Ъ”) не приведет к тому, что США откажутся от поддержки Украины»,— подчеркнул дипломат, добавив: Вашингтон тем не менее настроен на продолжение диалога с Россией по тематике ДСНВ.

Елена Черненко