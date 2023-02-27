Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Турция снизила импорт российского газа на 18%

Турция в 2022 году импортировала 21,6 млрд куб. м российского газа — это на 18% меньше, чем годом ранее. На поставки по трубопроводу пришлось 15 млрд куб. м сырья. Об этом говорят данные статистики ведомства по регулированию энергорынка Турции EPDK. За 2021 год «Газпром» поставил в Турцию 26,3 млрд куб. м газа.

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу объяснял рост торгового оборота между Турцией и Россией увеличением цен на природный газ, который страна покупает у Москвы. Он говорил, что 60% товарооборота пришлось на энергоресурсы.

Россия и Турция планируют запустить так называемый газовый хаб, чтобы компенсировать утраченный объем транзита сырья по взорванным «Северным потокам». В декабре Турция начала подготовительные работы по созданию хаба. Проект планируется запустить в течение года. Власти страны отмечали, что произошедшие землетрясения не повлияют на его реализацию.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...