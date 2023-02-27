Турция снизила импорт российского газа на 18%

Турция в 2022 году импортировала 21,6 млрд куб. м российского газа — это на 18% меньше, чем годом ранее. На поставки по трубопроводу пришлось 15 млрд куб. м сырья. Об этом говорят данные статистики ведомства по регулированию энергорынка Турции EPDK. За 2021 год «Газпром» поставил в Турцию 26,3 млрд куб. м газа.

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу объяснял рост торгового оборота между Турцией и Россией увеличением цен на природный газ, который страна покупает у Москвы. Он говорил, что 60% товарооборота пришлось на энергоресурсы.

Россия и Турция планируют запустить так называемый газовый хаб, чтобы компенсировать утраченный объем транзита сырья по взорванным «Северным потокам». В декабре Турция начала подготовительные работы по созданию хаба. Проект планируется запустить в течение года. Власти страны отмечали, что произошедшие землетрясения не повлияют на его реализацию.

Анастасия Ларина