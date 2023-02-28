Самарского депутата, слушавшего послание президента с лапшой на ушах, предложили исключить из КПРФ

Самарская губернская дума сегодня поддержала проект постановления местного комитета по регламенту о санкциях в отношении депутата от КПРФ Михаила Абдалкина. Все 37 представителей депутатского корпуса проголосовали «за». Ранее Михаил Абдалкин разместил в соцсети «ВКонтакте» видео, на котором он слушает послание президента с лапшой на ушах.

Проект постановления о мерах в отношении Михаила Абдалкина, принятый комитетом по регламенту сегодня же, 28 февраля, предписывает считать недопустимым поведение депутата от КПРФ и объявить ему публичное порицание. Кроме того, руководству регионального отделения КПРФ предлагается рассмотреть вопрос о наложении на парламентария взысканий и исключения его из партии, а материалы в отношении Михаила Абдалкина — направить в правоохранительные органы.

На момент публикации новости телефон Михаила Абдалкина был недоступен для комментариев. Накануне заседания губернской думы, в понедельник вечером, депутат написал, что его уже вызвали в полицию.

Георгий Портнов, Самара