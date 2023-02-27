ЦБ включает режим экономии

В Банке России готовятся к сокращению штата и расходов на оплату труда, часть выплат уже отменена. Речь может идти о высвобождении около 1 тыс. человек, то есть самой масштабной оптимизации с начала пандемии в 2020 году. Участники рынка считают сокращения оправданными, полагая, что штат регулятора избыточен, в то время как часть операций в нынешних условиях либо исчезла совсем, либо проходит в существенно меньших объемах. Эксперты уточняют, что цифровизация снизила значимость региональных подразделений любых структур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в центральном аппарате ЦБ запланировано до мая провести сокращение штата на 1 тыс. сотрудников. По словам одного из собеседников “Ъ”, близких к ЦБ, «разнарядки по сокращениям переданы также и в региональные подразделения». Источники “Ъ” уточняют, что весенняя волна сокращений будет только первым этапом, второй запланирован на осень. Основная же цель — оптимизация расходов, полагают собеседники “Ъ”. Другой источник “Ъ” сообщил, что в ЦБ уже отменена материальная помощь, которая выплачивалась сотрудникам к отпуску и составляла два месячных оклада. В Банке России сообщили, что постоянно занимаются повышением своей эффективности и 2023 год не будет исключением. За период с 2015 года количество сотрудников, как рассказали в ЦБ, сократилось на 30%. «Внедрение новых бизнес-процессов и их постоянная актуализация позволяют нам качественно управлять численностью штата»,— сообщил регулятор.

ЦБ снижал численность сотрудников и в предыдущие годы, но столь масштабного сокращения не было давно. Так, согласно отчету регулятора за 2020 год, была проведена реорганизация блока некредитных финансовых организаций центрального аппарата. На базе упраздненных департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка и департамента коллективных инвестиций и доверительного управления были созданы департамент инфраструктуры финансового рынка и департамент инвестиционных финансовых посредников. Но часть мероприятий по оптимизации персонала была отложена из-за пандемии, «в связи с чем в 2020 году численность персонала Банка России в целом не изменилась и составила 49,4 тыс. единиц». В 2021 году были объединены департамент статистики управления данными и департамент обработки отчетности. За весь 2021 год снижение численности персонала ЦБ составило всего 300 человек.

По данным рекрутингового агентства HeadHunter, на конец февраля в целом по России сотрудников с опытом работы в ЦБ, которые рассматривают предложения о работе, оказалось 1265 человек. Активно ищут работу 887 человек.

Эксперты отмечают, что к Банку России неоднократно предъявлялись претензии, связанные с высокой численностью его работников. По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, больше персонала из центробанков только в Bank of China. Принципиально решить задачу повышения эффективности деятельности работников Банка России и оптимизации их штатной численности, по мнению господина Прохорова, могло бы «расширение внедрения принципов саморегулирования деятельности в различных секторах финансового рынка».

Вместе с тем источник “Ъ”, знакомый с ситуацией в ЦБ, утверждает, что текущее сокращение «не в последнюю очередь необходимо для выделения средств на создание подразделений ЦБ и набора штата сотрудников для работы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях».

При правильном подходе оптимизация персонала некритична для ЦБ, уверены участники рынка. «Но, к сожалению, зачастую происходит не выявление ненужных, раздутых подразделений, а механическое сокращение за счет тех, кто меньше может отстоять себя и невхож к первому лицу»,— отмечает один из собеседников “Ъ”.

Возможности для грамотного сокращения есть, полагают эксперты. Так, глава Национального платежного совета Алма Обаева отмечает, что уменьшение штата может быть проведено за счет снижения численности персонала в надзорном блоке Банка России. «Банков становится все меньше, новых практически не появляется, кроме того, по ряду операций проходят значительно меньшие объемы, а по ряду и вообще не совершается операций: валюта, ценные бумаги, иностранные корсчета»,— поясняет госпожа Обаева. Другой эксперт на условиях анонимности добавил, что «региональные подразделения теряют смысл в эпоху онлайн-подачи информации и господства федеральных банков».

Максим Буйлов