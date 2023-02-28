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Коммерсантъ FM
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Спрос на «Виагру» в России вырос за три дня на 50%

В течение трех дней после объявления о прекращении поставок «Виагры» в Россию спрос на препарат вырос на 50%. Об этом сообщил оператор системы маркировки «Честный знак» Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Продажи препарата для повышения потенции "Виагра" в период с 15 по 17 февраля 2023 года, то есть за три дня после объявления о приостановке отгрузок лекарства в Россию, выросли на 50% в сравнении с 12–14 февраля. При этом продажи всей группы подобных препаратов на основе силденафила выросли в этот период всего на 5%»,— приводит «РИА Новости» сообщение ЦРПТ.

О том, что американская компания Vitaris приостанавливает поставки «Виагры» в таблетках в Россию, Минпромторг сообщил 15 февраля. Ведомство отметило, что в РФ существует техническая возможность для производства аналога препарата. Эксперты «Честного знака» полагают, что наладить локальное производство смогут за восемь месяцев.

Милена Костерева

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