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Коммерсантъ FM
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Грузия начинает производить боевые дроны

С лета 2023 года Грузия будет производить от 1000 до 1500 разведывательных и боевых дронов ежегодно. Об этом заявил министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе, выступая в эфире проправительственного телеканала «Рустави-2».

Министр уточнил, что первые экземпляры разведывательного, а также боевого БПЛА уже произведены и испытаны в присутствии премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили.

Производство БПЛА началось на совместном грузино-польском предприятии близ Тбилиси, строительство которого завершено в декабре прошлого года. Владелец завода — компания «Дельта — WB», основанная в 2022 году грузинской компанией «Дельта» и польской WB Electronics S.A.

«Совместное предприятие — очень успешный проект. Мы начали работать с польской стороной в 2020 году»,— рассказал Джуаншер Бурчуладзе. Кроме того, он сообщил, что в рамках проекта создается учебно-тренировочный центр по обучению военнослужащих управлению разведывательными и боевыми БПЛА. В качестве специалистов будут приглашены в том числе польские специалисты.

Планируется произвести несколько тысяч боевых дронов-камикадзе Warmate и разведывательных БПЛА Flyeye.

Warmate, по утверждению Министерства обороны Грузии, сможет барражировать в воздухе при любой погоде и поражать цели с высокой точностью. Причем Warmate может быть оснащен боевой частью различного типа. В том числе осколочного и фугасного. Этот дрон запускается в воздух со специальной пусковой установки.

Flyeye — БПЛА для тайного слежения в любых метеорологических условиях и во всех климатических зонах. Он обеспечивает быструю обработку и передачу разведывательных данных как днем, так и ночью. Подготовка аппарата Flyeye к запуску занимает 7–8 минут. В отличие от Warmate, он запускается в воздух вручную.

Георгий Двали, Тбилиси

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