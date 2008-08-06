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08 августа, четверг
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08 августа, четверг
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Главные анонсы 8 августа
07/08
Под Новороссийском автобус сорвался с обрыва, есть погибшие
07/08
СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат
07/08
WSJ назвала имена потенциальных кандидатов на должность посла США в России
07/08
Нефть марки Brent снизилась на 5,12%
02:40
Вручение «Эмми» пройдет без ведущего
02:24
ООН составила «Руководство по спасению мира для лентяев»
01:59
Кличко заявил о намерении снова баллотироваться на должность мэра Киева
01:40
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
01:19
США подготовили запрет на покупку оборудования Huawei для госведомств
00:59
Атамбаев обратился к народу
00:42
Подмосковный участок федеральной дороги М-5 отремонтируют за 15 млрд рублей
00:22
Сотрудники правоохранительных органов покидают село Атамбаева
07/08
Россия и Турция частично отменили визы для владельцев спецпаспортов и водителей
07/08
Samsung представила два новых смартфона
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(обновлено: 07.08.2019)
Деятельность Центризбиркома
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9
«Зюганов повел не туда»
Коммунисты обсудили с Эллой Памфиловой отставку главы Мосгоризбиркома
3
Эллу Памфилову не услышали в регионах
Муниципальный фильтр не будут смягчать к губернаторским выборам
Членов избиркомов от «Справедливой России» подменила глава комиссии
В Чувашии разбираются с инцидентом в Янтиковской ТИК
Думский мандат дошел до Михаила Берулавы
Павел Грудинин считает, что власти боятся его «неподконтрольности»
У реформы муниципального фильтра вышли сроки
Губернаторские выборы пройдут по старым правилам
18
Мандат Павла Грудинина сослали в Сибирь
ЦИК не зарегистрировал бывшего кандидата в президенты депутатом Госдумы
Центризбирком пересмотрит предвыборные отпуска журналистов
Перед думскими выборами избирком может пойти на некоторые послабления для СМИ
Смягчению муниципального фильтра не хватает инициаторов
Элла Памфилова обвинила оппозицию в пассивности
2
Нам любые дороги пороги
Рабочая группа при АП решила смягчить требования к кандидатам в губернаторы
1
ЦИК подготовит Санкт-Петербург к выборам
Элла Памфилова проведет совещание с Александром Бегловым
1
Выборы 2021 года подтянут цифрой
Элла Памфилова хочет привести на участки всех, кого можно
ЦИК переходит на новое расписание
Элла Памфилова ищет кадры для работы в реорганизованной комиссии
1
Москва вычислила считающих
Как Мосгоризбирком отобрал членов местных комиссий
Выборы вдруг у молодежи
ЦИК поддержит подрастающие кадры морально
5
Избирательная госуслуга
ЦИК думает об упрощенной процедуре выдвижения и регистрации кандидатов
2
Голоса положат на цифру
Центризбирком включают в нацпроект «Цифровая экономика»
4
Муниципальный фильтр занял проходное место
Элла Памфилова хочет обсудить его перспективы с Сергеем Кириенко
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Как прошла акция в поддержку недопущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов
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Стрельба в США
Кадры из двух американских штатов, где были застрелены 30 человек
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«Лучший способ послушать хорошие песни — написать их самому»
Умер певец-шансонье Вилли Токарев
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День ВДВ
Как прошли праздничные мероприятия
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Сибири помогут с неба
Как военная авиация тушит лесные пожары
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От ВДНХ до ВВЦ и обратно
Какой была Выставка достижений народного хозяйства в советские времена, и что изменилось потом
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Паводок в Сибири и на Дальнем Востоке
Кадры стихийного бедствия
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия