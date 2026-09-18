Главный раввин РФ напомнил о шаббате и призвал не голосовать онлайн в субботу

Главный раввин России Берл Лазар напомнил, что иудеям нельзя голосовать дистанционно на выборах в Госдуму в шаббат, поскольку в это время запрещено пользоваться гаджетами. Об этом он написал в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный раввин России Берл Лазар

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Главный раввин России Берл Лазар

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Никакой гаджет в шаббат использовать нельзя, проголосовать онлайн верующие могут до начала субботы и после ее окончания... Когда человек нажимает на маленькую кнопку, он уже что-то создает, и это запрещено в шаббат»,— отметил Берл Лазар.

Сам раввин проголосовал сегодня утром в Тверском районе Москвы, передавали «РИА Новости». В разговоре с агентством он отметил, что считает участие в голосовании «долгом, а не только правом».

Выборы в Госдуму проходят с 18 по 20 сентября. В этом году дистанционное электронное голосование доступно жителям 33 регионов. По оценке Центральной избирательной комиссии, онлайн-голосование потенциально может охватить 48,4 млн избирателей.