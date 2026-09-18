ЦИК: явка на выборах в Госдуму на 12:00 мск составила 6,48%

Явка на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 12:00 мск 18 сентября составила 6,48%, следует из данных онлайн-табло ЦИКа. Показатель учитывает результаты досрочного голосования.

Сопредседатель координационного совета при Общественное палате РФ по общественному контролю Алексей Песков сообщил, что подтвержденных нарушений не выявлено. «Голосование, по нашей информации, идет в спокойном, конструктивном режиме», — сказал он (цитат по ТАСС).

В России 18—20 сентября проходят выборы в Госдуму, региональные и муниципальные органы власти. По данным ЦИКа на 1 июля 2026 года, численность избирателей в России составляет 111 млн человек.