Премьерный рассказ
В Центризбиркоме отчитались об успешном дебюте новой ГАС «Выборы»
Новая государственная автоматизированная система (ГАС) «Выборы» 2.0 успешно прошла испытание самым насыщенным единым днем голосования (ЕДГ) за пятилетку. Об этом на заседании Центризбиркома (ЦИК) 11 ноября заявил руководитель Федерального центра информатизации при ЦИКе Александр Сокольчук. По его словам, с использованием обновленной системы были обработаны данные десятков тысяч кандидатов и миллионы ответов от ведомств.
При подготовке к выборам в Госдуму-2026 новую государственную автоматизированную систему «Выборы» неоднократно тестировали, напомнил членам ЦИКа Александр Сокольчук, предваряя свой доклад. На этих учениях особое внимание, по его словам, уделялось вопросам безопасности и устойчивого функционирования передачи данных.
Непосредственно в ЕДГ с использованием ГАС прошли 2113 кампаний, в том числе выборы депутатов Думы, 8 глав регионов и депутатов 39 региональных законодательных собраний, а также 2050 кампаний по выборам в органы местного самоуправления — по их итогам в общей сложности заместили свыше 19 тыс. мандатов и должностей, доложил господин Сокольчук. В ходе этих процедур система обработала сведения о 64,5 тыс. кандидатов (58,7 тыс. от избирательных объединений и 5,8 тыс. самовыдвиженцев), из которых зарегистрированы были 59 тыс., а избраны — 19 тыс.
За время работы посредством системы межведомственного электронного взаимодействия было получено и обработано свыше 3 млн ответов на запросы в разные министерства и ведомства, а также 40 тыс. ответов от Центробанка (сведения о счетах, вкладах, ценных бумагах). «Для нас это огромные цифры, большой прирост дали проверки Минюста. И надо подумать, как сделать так, чтобы все эти проверки не выпадали на последние дни перед голосованием»,— сказал Александр Сокольчук.
В 32 субъектах применялась система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), куда были введены данные по 641 кампании. «Мы первый раз проводили ДЭГ с таким количеством кампаний, до этого было 300–350»,— признался докладчик. В результате было сформировано и утверждено 2577 разных бюллетеней, обработано свыше 4 млн заявлений об участии в ДЭГ. По шести выборам глав субъектов «было обеспечено взаимодействие» с системой электронного голосования Москвы.
С 18 по 22 сентября зафиксированы 14 млн «потенциально опасных воздействий» на сайт ЦИКа, а также 13 «целевых DDOS-атак» продолжительностью 468 минут, продолжил господин Сокольчук. По его оценке, «это очень приличная цифра», тем не менее «в принципе отработали без замечаний: и сайт был доступен, и данные мы размещали». Всего за период подготовки и проведения выборов сервисами ЦИКа воспользовались более 7,5 млн пользователей.
Концепция развития ГАС «Выборы» до 2029 года, добавил господин Сокольчук, уже реализована на 95%. Поэтому задача на 2027–2030 годы — фактически просто поддерживать систему в текущем состоянии, чтобы выйти на выборы президента-2030 «с той ГАС, что есть на сегодняшний день», отметил глава Федерального центра информатизации. Впрочем, это не снимает задач по доукомплектации центров обработки данных дополнительным оборудованием, доработке программного обеспечения и переходу на унифицированные базы данных с использованием только отечественного ПО, оговорился он.
Это, однако, далеко не все предложения, какие следовало бы учесть для обеспечения «более эффективной работы» системы, заметил зампред ЦИКа Николай Булаев. За приведенными цифрами, разумеется, «есть и проблемы, которые существуют при эксплуатации любой новой системы», тем более что «аналогов этой системы нет», подчеркнул он: «Компетенции появлялись в ходе того, как мы строили новую ГАС "Выборы", которую не строить было невозможно». Доклад дает возможность, как в поговорке, «остановить караван в пустыне: пусть осядет пыль — и мы поймем, куда мы идем», резюмировал зампред ЦИКа.
Газета «Коммерсантъ» №209от 12.11.2026, стр. 3