Премьерный рассказ

Это, однако, далеко не все предложения, какие следовало бы учесть для обеспечения «более эффективной работы» системы, заметил зампред ЦИКа Николай Булаев. За приведенными цифрами, разумеется, «есть и проблемы, которые существуют при эксплуатации любой новой системы», тем более что «аналогов этой системы нет», подчеркнул он: «Компетенции появлялись в ходе того, как мы строили новую ГАС "Выборы", которую не строить было невозможно». Доклад дает возможность, как в поговорке, «остановить караван в пустыне: пусть осядет пыль — и мы поймем, куда мы идем», резюмировал зампред ЦИКа.