В обстановке почти боевой

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова 17 сентября выступила на открытии информационного центра комиссии с традиционным докладом о готовности избирательной системы к предстоящему голосованию. В мероприятии приняли участие представители партий, иностранные гости, а также многочисленные журналисты, которые быстро осознали, что на этот раз наблюдают за выборами практически военного времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова уверена, что и выборы в целом, и система дистанционного голосования «недосягаемы ни для какого врага»

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Элла Памфилова уверена, что и выборы в целом, и система дистанционного голосования «недосягаемы ни для какого врага»

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Текущая кампания отличается от предыдущих не только тем, что проходит в экстремальных условиях спецоперации,— это первые парламентские выборы для присоединившихся к России территорий, напомнила госпожа Памфилова. Для них, а также для восьми приграничных субъектов «с учетом повышенных рисков» разрешен специальный порядок голосования, позволяющий минимизировать скопление людей на участках.

Комиссиями 14 регионов на территории 10 субъектов созданы 177 экстерриториальных участков с численностью избирателей более 296 тыс. человек, 66 из них — в Донбассе и Новороссии. В Карелии, Вологодской, Калининградской и Новгородской областях пройдет голосование военнослужащих на специально образованных избирательных участках. Это одна из самых активных групп избирателей, и об их безопасности также позаботились, заверила Элла Памфилова: комиссии сформированы из числа самих служащих — тех, кого бойцы знают и кому они доверяют. Также десять пунктов голосования для соотечественников, проживающих в Латвии, Литве, Эстонии и Польше, откроются возле пограничных переходов на территории Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

Специальные подходы к организации голосования распространяются на остальные регионы, сообщила председатель ЦИКа: впервые и по ее личной инициативе в каждой комиссии назначен ответственный за эвакуацию, пожарную безопасность и предотвращение возможных провокаций.

Во всех регионах прошли специальные тренировки, в ходе которых члены избиркомов получили навыки действия в экстремальных ситуациях. Участки обеспечены металлодетекторами, аптечками первой помощи и резервными источниками энергии.

Война против России идет не только на линии боевого соприкосновения, но и на электоральном, информационном и даже психологическом фронтах, продолжила Элла Памфилова. «Буквально вчера мы предотвратили попытку дискредитировать нашу систему ГАС "Выборы", дискредитировать всю техническую подготовку дистанционного голосования»,— рассказала она. Атака, по словам председателя ЦИКа, не удалась: «Они получили здорово по лбу. Надеюсь, что все их куриные мозги оставшиеся, совести там точно нет, разлетелись вдрызг».

Уточнять, в чем именно заключалась атака, она не стала. По словам сотрудников «Ростелекома», речь могла идти о публикации на одном из зарубежных ресурсов ряда документов, относящихся к разработке ГАС «Выборы», а также данных о ее подрядчиках, однако угрозы функционированию системы они не представляют. Была попытка информационной дискредитации, сказал “Ъ” президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Председатель ЦИКа напомнила, что система ГАС «Выборы» централизованна и автономна, а потому «недосягаема ни для какого врага».

В ходе президентской кампании 2024 года на электронные ресурсы ЦИКа было совершено более 1,2 млн атак, в прошлом году их количество достигло 800 тыс. Но, несмотря на все трудности, ЦИК сохранит баланс между обеспечением безопасности и традиционным принципом открытости и прозрачности, заверила Элла Памфилова.

Также ЦИК отчитался о высокой конкуренции: в подавляющем большинстве одномандатных округов на выборах в Госдуму на одно место претендуют от 5 до 11 человек. Это очень высокий показатель, подчеркнула госпожа Памфилова. В общей сложности на текущий момент зарегистрирован 4361 кандидат, из них 2774 — по спискам от 10 партий и 1587 — по одномандатным округам (1583 — от 11 партий, а также 4 самовыдвиженца). 186 кандидатов являются участниками СВО, 110 из них идут по спискам и 76 — по одномандатным округам (75 — от партий, а также один самовыдвиженец).

Среди новаций — возможность дистанционно открывать избирательные счета (ей воспользовались 35% кандидатов) и передача протоколов в электронном виде. Кроме того, сообщила председатель ЦИКа, в одном из поселков Ненецкого автономного округа тестируется возможность передачи данных при помощи спутниковой связи. Наконец, прием звонков в ЦИК полностью взяла на себя «Сашенька» — интеллектуальная информационная платформа, созданная на основе искусственного интеллекта. Она способна вести до тысячи разговоров одновременно, с гордостью сообщила Элла Памфилова.

Завершился доклад видеороликом, в котором члены комиссий, а в прошлом — участники СВО рассказывали, как они пришли работать в избирательную систему. После этого гостей информцентра попросили покинуть зал, потому что ЦИК должен был провести срочное совещание с регионами по поводу фейковых писем с требованием прекратить подготовку голосования. Участники мероприятия отнеслись к просьбе с пониманием и переместились в атриум.

«Ожидаете ли провокаций?» — спросили там у депутата Госдумы и кандидата в губернаторы Ульяновской области от «Справедливой России» Марины Ким. «Мы сейчас находимся в выборном процессе практически военного времени,— немедленно откликнулась она.— Это может не называться так, но де-факто мы находимся в самом тяжелейшем моменте истории». Впрочем, и избирательная система, и сам избиратель к возможным угрозам готовы, резюмировала она.

Анастасия Корня