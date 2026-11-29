Поводом для одного из комментариев стал пост, автор которого назвал USAID инструментом смены режимов. Он утверждал, что при президенте Джо Байдене агентство направило $817,4 млн на связанные с зарубежными выборами программы. Маск поделился этой записью и написал: «Именно. Они стали причиной множества смертей».