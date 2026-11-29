Маск обвинил USAID в гибели людей и подкупе журналистов
Глава SpaceX Илон Маск заявил в соцсети X, что Агентство США по международному развитию (USAID) несет ответственность за гибель людей и подкупало журналистов за счет американских налогоплательщиков. Доказательств в подтверждение этих обвинений в комментариях он не представил.
Поводом для одного из комментариев стал пост, автор которого назвал USAID инструментом смены режимов. Он утверждал, что при президенте Джо Байдене агентство направило $817,4 млн на связанные с зарубежными выборами программы. Маск поделился этой записью и написал: «Именно. Они стали причиной множества смертей».
Обвинение в подкупе Маск высказал под другой публикацией. В ней говорилось о финансировании агентством более 6,2 тыс. журналистов, представлявших 707 СМИ. «USAID купило тысячи журналистов на ваши налоги», — написал предприниматель. Через агентство США финансировали гуманитарные, экономические и общественно-политические проекты за рубежом.