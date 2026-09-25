Торжество избираемости

Центризбирком (ЦИК) на заседании 25 сентября официально утвердил итоги парламентских выборов. Мероприятие прошло в торжественной обстановке, хотя большинство лидеров вновь попавших в Госдуму партий его проигнорировали. Явился только председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, чтобы поделиться своими противоречивыми мыслями о завершившейся кампании. Представители остальных политических сил просто поблагодарили комиссию за проделанную работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подведение итогов думской кампании прошло в той же атмосфере единства, что и само голосование

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Подведение итогов думской кампании прошло в той же атмосфере единства, что и само голосование

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Предваряя заверение итогового протокола, председатель ЦИКа Элла Памфилова выступила с докладом, в котором напомнила, что в выборах приняли участие 67,4 млн человек — рекордное за последние десять лет количество избирателей. Несмотря на беспрецедентную эскалацию угроз — 28 млн кибератак, «прилеты» в помещения комиссий и перебои с электроснабжением,— избирательная система справилась со всеми вызовами. По словам госпожи Памфиловой, фактором обеспечения безопасности стало трехдневное голосование, а также особый порядок волеизъявления в приграничных регионах. Отдельно глава ЦИКа выделила досрочное голосование военнослужащих в зоне СВО, для которых было создано 482 участка. В Госдуму прошли 46 ветеранов спецоперации — это более 10%.

По данным ЦИКа, «Единая Россия» (ЕР) получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» —19, «Справедливая Россия» (СР) — 17, а «Родина» — один. Кроме того, еще четыре кресла в Госдуме достались самовыдвиженцам. Для ЕР этот результат стал лучшим в истории.

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На 333 участках за рубежом проголосовали 280 тыс. человек, продолжила Элла Памфилова. Несмотря на все препятствия, это больше, чем в 2021 году. Глава ЦИКа добавила, что в соцсетях за рубежом массово распространялись призывы портить бюллетени, но они провалились: недействительными там признаны 6954 документа — менее 2,5%. Госпожа Памфилова выразила благодарность всем партиям, которые принимали участие в выборах, «за их очень патриотическую, ответственную позицию», а также высокий уровень подготовки и культуры.

Наконец, председатель ЦИКа отметила минимальное количество жалоб: из 6,6 тыс. обращений, поступивших в избиркомы, 88% даже не содержали информации о предлагаемых нарушениях.

На принуждение к голосованию в ЦИК поступило всего 31 обращение, на решения нижестоящих комиссий — 12 жалоб.

Из заявленных в регионах 41,6 тыс. наблюдателей на участки не допустили 976 человек, или 2,35% от числа включенных в списки. В то же время 25 тыс. партийных наблюдателей (12,4%) сами не пришли на участки, пожаловалась Элла Памфилова.

После этого микрофон перешел к представителям партий. «Искренне хочу поблагодарить всех, кто был задействован в этом процессе»,— заявил секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев, передавая Элле Памфиловой огромный букет. «Вместо букета дарите аптечки, мы их на фронт отправляем»,— попросила в ответ председатель ЦИКа.

Геннадий Зюганов заверил собравшихся: он хорошо понимает, что значит проводить выборы в условиях войны, однако некоторые сюжеты этой кампании его глубоко расстроили. «Не вмещается ни в какие рамки» результат КПРФ в ряде республик Северного Кавказа, например в Дагестане, где Компартия получила 2,5%, хотя «там никогда не может быть такого результата», подчеркнул господин Зюганов. Также его огорчили цифры в новых регионах: «просто неудобно», что в ЛНР коммунисты получили меньше 5%. «Мы полностью поддерживаем все усилия президента и считаем, что без победы мы не справимся. Но победа обеспечивается сплоченной, умной и грамотной политикой»,— объяснил господин Зюганов.

В качестве примера «абсолютно честных выборов» лидер КПРФ привел итоги голосования в своей родной Орловской области, которую возглавляет коммунист Андрей Клычков.

«Я его вызвал и сказал: "Ничего не запрещай"»,— поделился Геннадий Зюганов. ЕР на Орловщине получила 42%, а КПРФ — 26%, и это более точный результат с точки зрения реальной картины, выразил уверенность коммунист. В ответ Элла Памфилова заявила, что в регионах продолжают подводить итоги и в комиссиях субъектов находятся 13 жалоб от КПРФ. ЦИК проследит за их рассмотрением, пообещала она.

Первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева поблагодарила организаторов выборов и пообещала оправдать доверие избирателей. От лица СР, с трудом преодолевшей пятипроцентный барьер, за «высочайшую организацию кампании» ЦИК отдала должное телеведущая Марина Ким: «Мы, безусловно, считаем, что это справедливые выборы, и партия "Справедливая Россия" в полной боевой готовности идет в девятый созыв». Ну а переизбравшаяся в Госдуму от «Новых людей» Сардана Авксентьева выражала благодарность не только избирательной системе, но и МИДу — за организацию встреч с соотечественниками.

Вручение удостоверений избранным депутатам запланировано на 29 сентября, сообщила в завершение Элла Памфилова. Сразу после заседания был опубликован указ президента, которым первое заседание назначено на 30 сентября.

Анастасия Корня