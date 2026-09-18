Памфилова сообщила об угрозе атаки БПЛА вблизи избиркома в ЛНР
Памфилова: дрон кружит в 150 метрах от здания избиркома в ЛНР
В поселке Белокуракино в Луганской народной республике сотрудники территориальной избирательной комиссии не могут покинуть здание из-за атаки БПЛА. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, информация поступает из региона прямо сейчас.
Председатель ЦИК Элла Памфилова
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
«БПЛА кружит в 150 метрах от здания. Пока люди в здании, в коридорах, покинуть здание не могут... А там расположена территориальная комиссия»,— рассказала госпожа Памфилова на брифинге.
Жители новых регионов, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, участвуют в выборах федерального значения впервые после присоединения к России. Там действует особый режим проведения голосования. Аналогичные меры безопасности распространили на граничащие с Украиной субъекты, в том числе Крым, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую и Курскую области.
Особый порядок голосования в новых регионах означает, что решение о проведении выборов на территориях с военным положением принималось только по итогам консультаций с Минобороны, ФСБ и другими ведомствами. Безопасность обеспечивается не только защитой конкретного участка: избирателей предлагают рассредоточивать, используя голосование на дому, на придомовых территориях и в отдаленных населенных пунктах.
Такая схема позволяет уменьшить скопление людей, но создает зависимость от доступности связи. При участившихся налетах интернет и другие каналы могут работать с перебоями, что осложняет дистанционное электронное голосование; для решения проблемы со связью предлагаются дополнительные коллективные точки Wi-Fi.