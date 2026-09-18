Памфилова сообщила об угрозе атаки БПЛА вблизи избиркома в ЛНР

В поселке Белокуракино в Луганской народной республике сотрудники территориальной избирательной комиссии не могут покинуть здание из-за атаки БПЛА. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, информация поступает из региона прямо сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«БПЛА кружит в 150 метрах от здания. Пока люди в здании, в коридорах, покинуть здание не могут... А там расположена территориальная комиссия»,— рассказала госпожа Памфилова на брифинге.

Жители новых регионов, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, участвуют в выборах федерального значения впервые после присоединения к России. Там действует особый режим проведения голосования. Аналогичные меры безопасности распространили на граничащие с Украиной субъекты, в том числе Крым, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую и Курскую области.