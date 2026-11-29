Президент США Дональд Трамп считает, что нейросеть, обученную на огромном массиве текстов и данных, точнее называть «сверхинтеллектом», а не «искусственным интеллектом». В связи с этим он поручил председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Полу Аткинсу сделать обязательным использование термина «сверхинтеллект» (Super Intelligence).