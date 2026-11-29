Трамп потребовал сделать термин «сверхинтеллект» обязательным к использованию
Президент США Дональд Трамп считает, что нейросеть, обученную на огромном массиве текстов и данных, точнее называть «сверхинтеллектом», а не «искусственным интеллектом». В связи с этим он поручил председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Полу Аткинсу сделать обязательным использование термина «сверхинтеллект» (Super Intelligence).
Дональд Трамп раскритиковал ведущую Fox News Шэннон Брим, которая в своей передаче про ИИ использует термин «искусственный интеллект». «Может ей кто-нибудь объяснит, что речь идет о "сверхинтеллекте", а не о "искусственном интеллекте"?» — написал президент в соцсети Truth Social. Дональд Трамп отметил, что глава SEC Пол Аткинс, который займется закреплением термина «сверхинтеллект», так же, как и он, «ценит точность в языке».
Как пишет Bloomberg, SEC может пойти разными путями: определить термин через свои статуты и предупредить компании, что похожие формулировки вводят инвесторов в заблуждение, либо выпустить рекомендации для сотрудников и проверять корпоративные отчеты. Для создания юридически обязывающего требования SEC, вероятно, придется пройти процедуру нормотворчества с анализом издержек для компаний. При этом SEC рискует столкнуться с судебными исками: принуждение к определенной речи может нарушать Первую поправку.
Термин «сверхинтеллект» был предложен в 1955 году американским ученым, изобретателем языка программирования LISP, создателем термина «искусственный интеллект» Джоном Маккарти в Дартмутском колледже. В этом году Дональд Трамп подписал указ, обязывающий исполнительную власть использовать термин «сверхинтеллект» (SI) во всех официальных коммуникациях «в максимально допустимых законом пределах».