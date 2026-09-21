ЦИК опубликовал результаты выборов в Госдуму после подсчета 65% голосов

Составлено ИИ-Ассистентъ

В Госдуме 450 мест распределяются поровну: половина — между партийными списками, половина — по одномандатным округам. Поэтому итоговая численность фракции складывается из двух независимых частей: результата по партийному списку и мандатов от побед в округах.

Около 330 мест означают конституционное большинство, для которого требуется не менее 300 из 450 мандатов. На выборах 2016 года «Единая Россия» получила 343 мандата, выиграв 203 одномандатных округа, что демонстрирует, как сочетание голосования по списку с успехом кандидатов в округах является решающим для общей численности фракции.