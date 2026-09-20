ЦИК: «Единая Россия» лидирует в 161 из 225 одномандатных округов

Партия «Единая Россия» на выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам лидирует в 161 округе. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии. Всего таких округов 225.

КПРФ лидирует в четырех округах, «Справедливая Россия» — в трех, самовыдвиженцы — в трех. ЛДПР лидирует в двух одномандатных округах.

После обработки данных дистанционного электронного голосования и нескольких участков в Москве кандидаты от партии «Единая Россия» получают 16 мандатов из 16. У каждого из кандидатов от ЕР около 40% голосов избирателей, проголосовавших с помощью электронных и бумажных бюллетеней. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев сообщил, что подсчет еще идет и данные будут обновляться.