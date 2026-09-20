ЦИК: «Единая Россия» лидирует в 161 из 225 одномандатных округов
Партия «Единая Россия» на выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам лидирует в 161 округе. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии. Всего таких округов 225.
КПРФ лидирует в четырех округах, «Справедливая Россия» — в трех, самовыдвиженцы — в трех. ЛДПР лидирует в двух одномандатных округах.
После обработки данных дистанционного электронного голосования и нескольких участков в Москве кандидаты от партии «Единая Россия» получают 16 мандатов из 16. У каждого из кандидатов от ЕР около 40% голосов избирателей, проголосовавших с помощью электронных и бумажных бюллетеней. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев сообщил, что подсчет еще идет и данные будут обновляться.
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Как голосовала Россия
Результат в 161 одномандатном округе относится только к 225 местам из 450 в Госдуме. Остальные 225 депутатов избираются по федеральному округу, поэтому лидерство в округах само по себе не определяет итоговое представительство «Единой России».
Мандаты по спискам получают только партии, набравшие более 5% голосов. Сначала из голосов за прошедшие барьер партии рассчитывают условную «цену» одного мандата, затем по ней определяют число мест каждой из этих партий; голоса за партии, не преодолевшие барьер, и недействительные бюллетени в распределении не участвуют, но влияют на эту цену.