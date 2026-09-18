Памфилова отреагировала на провокации во время выборов словами «не стоят выеденного яйца»

Попытки провокаций на российских выборах «не стоят выеденного яйца» и не помешают свободному волеизъявлению граждан. Об этом заявила на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Люди идут на избирательные участки, и мы их приветствуем. То есть голосование, назло всем провокаторам, недоброжелателям, идет нормально, в штатном режиме»,— сказала госпожа Памфилова.

По словам главы ЦИКа, на досрочных выборах депутатов Госдумы IX созыва проголосовали уже более 260 тыс. избирателей. В 12 приграничных регионах, в том числе в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в голосовании поучаствовали свыше 4,2 млн человек. Жители новых регионов стали участниками выборов федерального значения впервые после присоединения к России.