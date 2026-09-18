Памфилова отреагировала на провокации во время выборов словами «не стоят выеденного яйца»
Глава Центризбиркома Памфилова прокомментировала провокации на выборах в Госдуму
Попытки провокаций на российских выборах «не стоят выеденного яйца» и не помешают свободному волеизъявлению граждан. Об этом заявила на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
Председатель ЦИК Элла Памфилова
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
«Люди идут на избирательные участки, и мы их приветствуем. То есть голосование, назло всем провокаторам, недоброжелателям, идет нормально, в штатном режиме»,— сказала госпожа Памфилова.
По словам главы ЦИКа, на досрочных выборах депутатов Госдумы IX созыва проголосовали уже более 260 тыс. избирателей. В 12 приграничных регионах, в том числе в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в голосовании поучаствовали свыше 4,2 млн человек. Жители новых регионов стали участниками выборов федерального значения впервые после присоединения к России.
Под провокациями ЦИК относил не только попытки проголосовать несколько раз, но и атаки на избирательную систему, а также обстрелы помещений комиссий. В преддверии выборов в Госдуму российские власти сообщали о попытках подстрекательства к провокациям, а ЦИК зафиксировал рост числа атак на избирательную систему и обстрелы помещений избирательных комиссий.
Ограничителем для атак на цифровую инфраструктуру служит автономность государственной автоматизированной системы «Выборы»: еще в 2021 году ЦИК заявлял, что она не зависит от глобальной сети, несмотря на регулярные DDoS-атаки. В сентябре 2025 года атаки на систему онлайн-голосования продолжались весь день, но, по оценке ЦИК, на ход выборов они не повлияли.