На подлете к Москве сбили 36 беспилотников
Силы противовоздушной обороны сбили еще 19 украинских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр в «Макс» в 04:59 мск. До этого, в 02:09 мск, он сообщил о 17 сбитых беспилотниках.
Ночью с 27 на 28 ноября, по данным Сергея Собянина, в сторону Москвы было запущено 462 беспилотников. Большую часть нейтрализовали на дальних подступах. 123 беспилотника уничтожены на подлете к Москве.