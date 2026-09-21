Мельниченко побеждает на выборах губернатора Пензенской области с 70% голосов
Действующий губернатор Пензенской области Олег Мельниченко («Единая Россия») побеждает на выборах с 70,8% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центризбиркома. Зампред Пензенской гордумы Олег Шаляпин (КПРФ) набирает 13,09% голосов, зампред Законодательного собрания области Павел Куликов (ЛДПР) — 6,76% голосов, депутат Михаил Лисин («Справедливая Россия») — 5,22% голосов, ректор Института регионального развития области Виктор Ерошенко («Партия пенсионеров») — 3,07%.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Фото: Правительство Пензенской области
Для Олега Мельниченко это будет второй срок на посту губернатора Пензенской области. В 2021 году его на должность врио губернатора назначил Владимир Путин. В сентябре того же года господин Мельниченко выиграл выборы с 72,38% голосов.
Результат закрепляет политическую конфигурацию, сложившуюся после смены главы региона в 2021 году: Олег Мельниченко возглавил Пензенскую область в конце марта после ареста экс-губернатора Ивана Белозерцева. Эксперты тогда называли его человеком, способным за короткий срок структурировать политическую конкуренцию в регионе.
В кампании 2021 года скромные результаты соперников Олега Мельниченко эксперты связывали с восприятием его победы как предрешенной. По этой оценке, остальные кандидаты предпочли не тратить ресурсы на избирательную кампанию, что снижало реальную интенсивность борьбы при формальном наличии нескольких кандидатов.