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Мельниченко побеждает на выборах губернатора Пензенской области с 70% голосов

Действующий губернатор Пензенской области Олег Мельниченко («Единая Россия») побеждает на выборах с 70,8% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центризбиркома. Зампред Пензенской гордумы Олег Шаляпин (КПРФ) набирает 13,09% голосов, зампред Законодательного собрания области Павел Куликов (ЛДПР) — 6,76% голосов, депутат Михаил Лисин («Справедливая Россия») — 5,22% голосов, ректор Института регионального развития области Виктор Ерошенко («Партия пенсионеров») — 3,07%.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко

Фото: Правительство Пензенской области

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко

Фото: Правительство Пензенской области

Для Олега Мельниченко это будет второй срок на посту губернатора Пензенской области. В 2021 году его на должность врио губернатора назначил Владимир Путин. В сентябре того же года господин Мельниченко выиграл выборы с 72,38% голосов.

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Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Результат закрепляет политическую конфигурацию, сложившуюся после смены главы региона в 2021 году: Олег Мельниченко возглавил Пензенскую область в конце марта после ареста экс-губернатора Ивана Белозерцева. Эксперты тогда называли его человеком, способным за короткий срок структурировать политическую конкуренцию в регионе.

В кампании 2021 года скромные результаты соперников Олега Мельниченко эксперты связывали с восприятием его победы как предрешенной. По этой оценке, остальные кандидаты предпочли не тратить ресурсы на избирательную кампанию, что снижало реальную интенсивность борьбы при формальном наличии нескольких кандидатов.

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