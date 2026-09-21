Мельниченко побеждает на выборах губернатора Пензенской области с 70% голосов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Результат закрепляет политическую конфигурацию, сложившуюся после смены главы региона в 2021 году: Олег Мельниченко возглавил Пензенскую область в конце марта после ареста экс-губернатора Ивана Белозерцева. Эксперты тогда называли его человеком, способным за короткий срок структурировать политическую конкуренцию в регионе.

В кампании 2021 года скромные результаты соперников Олега Мельниченко эксперты связывали с восприятием его победы как предрешенной. По этой оценке, остальные кандидаты предпочли не тратить ресурсы на избирательную кампанию, что снижало реальную интенсивность борьбы при формальном наличии нескольких кандидатов.