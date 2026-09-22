ЦИК: в ЛНР итоговая явка на выборах в Госдуму составила 79,34%

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Луганской народной республике составила 79,34% по итогам обработки 100% протоколов. Об этом сообщила журналистам председатель избиркома региона Марианна Сумская, передает ТАСС.

В новых регионах явка была выше, чем в среднем по стране, отметил член ЦИК России Павел Андреев на форуме «Диалог о фейках 4.0». Он добавил, что в Донецкой республике явка составила 82,06%, в Запорожской области — 80,01%, в Херсонской области — 74,61%.

С 18 по 20 сентября в России выбирали депутатов Госдумы девятого созыва и законодательных собраний в 39 регионах. Как заявлял ЦИК, по итогам обработки 97,37% протоколов «Единая Россия» побеждала на думских выборах с 57,96% голосов. За КПРФ проголосовали 13,67% избирателей, за ЛДПР — 8,96%, за «Новых людей» — 7,91%, а за «Справедливую Россию» — 5,1%.