ЦИК: в ЛНР итоговая явка на выборах в Госдуму составила 79,34%
Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Луганской народной республике составила 79,34% по итогам обработки 100% протоколов. Об этом сообщила журналистам председатель избиркома региона Марианна Сумская, передает ТАСС.
В новых регионах явка была выше, чем в среднем по стране, отметил член ЦИК России Павел Андреев на форуме «Диалог о фейках 4.0». Он добавил, что в Донецкой республике явка составила 82,06%, в Запорожской области — 80,01%, в Херсонской области — 74,61%.
С 18 по 20 сентября в России выбирали депутатов Госдумы девятого созыва и законодательных собраний в 39 регионах. Как заявлял ЦИК, по итогам обработки 97,37% протоколов «Единая Россия» побеждала на думских выборах с 57,96% голосов. За КПРФ проголосовали 13,67% избирателей, за ЛДПР — 8,96%, за «Новых людей» — 7,91%, а за «Справедливую Россию» — 5,1%.
Центральная избирательная комиссия связывала более высокую явку в ЛНР с доверием избирателей к безопасности участков и дистанционного электронного голосования. Процедура голосования была адаптирована к условиям региона: Центризбирком разрешил проводить голосование на придомовых территориях в приграничных регионах, чтобы не допускать большого скопления людей из соображений безопасности.
Участковые комиссии Луганской народной республики обеспечивали голосование для граждан, находившихся в пунктах временного размещения, больницах и среди военнослужащих. Для новых и приграничных регионов действовал специальный порядок, призванный минимизировать скопление людей на участках с учетом повышенных рисков.
Избирательные участки были обеспечены металлодетекторами, аптечками первой помощи и резервными источниками энергии. Члены избиркомов проходили специальные тренировки для действий в чрезвычайных ситуациях. Во второй день голосования 14 участков в ЛНР были переведены на резервное электроснабжение из-за ударов, однако, по данным председателя регионального избиркома, все участки открылись вовремя.