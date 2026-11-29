Морские дроны атаковали порт Бенгази 22 ноября, повреждения получили два российских судна. На следующий день Владимир Зеленский заявил об ответственности ВСУ за операцию. Командование армии Ливии позже сообщило о гибели двух ливийских военнослужащих и пригрозило Украине ответом.