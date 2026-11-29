Мелони: национальные интересы Италии важнее поддержки Украины
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что поддержка Украины не может стоять выше национальных интересов страны. «Наша позиция в поддержке Украины остается неизменной. Но эта поддержка никогда не может стоять выше защиты национальных интересов Италии», — сказала она в обращении на своем YouTube-канале.
Накануне Bloomberg сообщил о напряженном разговоре Джорджи Мелони и президент Украины Владимира Зеленского после атаки на ливийский порт Бенгази. Причиной недовольства госпожи Мелони стало отсутствие предварительного согласования операции с союзниками или предупреждения о ней.
Морские дроны атаковали порт Бенгази 22 ноября, повреждения получили два российских судна. На следующий день Владимир Зеленский заявил об ответственности ВСУ за операцию. Командование армии Ливии позже сообщило о гибели двух ливийских военнослужащих и пригрозило Украине ответом.