ЦИК: «Единая Россия» набирает более 57% после обработки 90% голосов

После обработки 90,43% протоколов «Единая Россия» набирает 57,86% голосов на выборах депутатов Госдумы. КПРФ получает 13,84%, ЛДПР — 8,90%, «Новые люди» — 7,94%. Это следует из данных ЦИК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев (слева) и ее председатель Дмитрий Медведев во время объявления предварительных итогов голосования

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев (слева) и ее председатель Дмитрий Медведев во время объявления предварительных итогов голосования

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Партия «Справедливая Россия» пока набирает 4,95% голосов. Еще пять партий также не преодолевают пятипроцентный порог, необходимый для прохождения в Госдуму. Партия пенсионеров набирает 2,04%, «Зеленые» — 1,13%, «Коммунисты России» — 0,86%, «Родина» — 0,72%, Партия прямой демократии — 0,34%.