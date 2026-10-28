ЦИК наградил руководство госкорпораций за содействие думским выборам
По итогам парламентской кампании Центризбирком (ЦИК) наградил медалью «За содействие в организации выборов» руководителей крупнейших государственных компаний — гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева и гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова. Почетных грамот удостоились гендиректор РЖД Олег Белозеров и председатель правления ВТБ Андрей Костин, а также все перечисленные компании.
Как пояснила председатель ЦИКа Элла Памфилова, комиссия благодарна государственным корпорациям и их руководству за «огромную работу по освещению избирательной кампании». Информирование граждан о предстоящих выборах в этом году велось не только путем поквартирного обхода (проект «ИнформУИК»), но и на предприятиях.
Отдельную благодарность ЦИК объявил сотрудникам Центрального банка — «за оказание содействия и существенную помощь в организации и проведении избирательной кампании».