ЦИК наградил руководство госкорпораций за содействие думским выборам

Как пояснила председатель ЦИКа Элла Памфилова, комиссия благодарна государственным корпорациям и их руководству за «огромную работу по освещению избирательной кампании». Информирование граждан о предстоящих выборах в этом году велось не только путем поквартирного обхода (проект «ИнформУИК»), но и на предприятиях.