ЦИК: явка на выборах депутатов Госдумы приблизилась к 60%
Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы составила 59,68% по итогам обработки 99,89% протоколов. Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Павел Андреев.
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
Всего в голосовании приняли участие 67,28 млн граждан России, отметил господин Андреев. «Результат очевиден. Наши избиратели поверили, что мы способны обеспечить безопасность на участках, способны обеспечить безопасность ДЭГ», — поделился выводами член ЦИК.
Павел Андреев также сообщил, что явка в новых регионах оказалась выше, чем в целом по стране. В ДНР она составила 82,06%, в ЛНР — 79,34%, в Запорожской области — 80,01%, а в Херсонской области — 74,61%.
С 18 по 20 сентября в России выбирали депутатов Госдумы девятого созыва и законодательных собраний в 39 регионах. Как заявлял ЦИК по итогам обработки 97,37% протоколов, «Единая Россия» побеждала на думских выборах с 57,96% голосов. За КПРФ проголосовали 13,67% избирателей, за ЛДПР — 8,96%, за «Новых людей» — 7,91%, а за «Справедливую Россию» — 5,1%.
Произошла ошибка загрузки карты итогов выборов.
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Итоговая явка учитывала не только голосование в основные дни выборов. Существенный вклад внесло досрочное голосование, которое с 28 августа проводилось в труднодоступных и отдаленных местностях, а также на территориях новых и приграничных субъектов: в нем приняли участие более 4,2 млн человек. Дистанционное электронное голосование применялось в 33 регионах: в 32 использовалась федеральная платформа, в Москве — собственная система.
Предварительная явка к моменту завершения голосования достигла 56,66%, что превысило показатели выборов в Государственную думу 2021, 2016, 2003 и 1993 годов. Итоговый показатель явки оказался выше этого предварительного значения.