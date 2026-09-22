ЦИК: явка на выборах депутатов Госдумы приблизилась к 60%

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы составила 59,68% по итогам обработки 99,89% протоколов. Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Павел Андреев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Всего в голосовании приняли участие 67,28 млн граждан России, отметил господин Андреев. «Результат очевиден. Наши избиратели поверили, что мы способны обеспечить безопасность на участках, способны обеспечить безопасность ДЭГ», — поделился выводами член ЦИК.

Павел Андреев также сообщил, что явка в новых регионах оказалась выше, чем в целом по стране. В ДНР она составила 82,06%, в ЛНР — 79,34%, в Запорожской области — 80,01%, а в Херсонской области — 74,61%.

С 18 по 20 сентября в России выбирали депутатов Госдумы девятого созыва и законодательных собраний в 39 регионах. Как заявлял ЦИК по итогам обработки 97,37% протоколов, «Единая Россия» побеждала на думских выборах с 57,96% голосов. За КПРФ проголосовали 13,67% избирателей, за ЛДПР — 8,96%, за «Новых людей» — 7,91%, а за «Справедливую Россию» — 5,1%.