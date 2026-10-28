ЦИК сделал кадровые выводы
Центризбирком переназначил не всех руководителей региональных комиссий
Центризбирком (ЦИК) утвердил кандидатуры претендентов в новые составы 32 региональных избирательных комиссий. Теперь их должны утвердить губернаторы и законодательные собрании. Традиционно предложенные ЦИК кандидаты становятся председателями, зампредседателя или секретарями местных избиркомов.
В подавляющем большинстве ЦИК предложил к переназначению действующих руководителей комиссий, чьи полномочия истекают до конца года. «Это наши глубокоуважаемые коллеги, которые своим высокопрофессиональным трудом, своей деятельностью доказали право продолжать возглавлять комиссии»,— заявила председатель ЦИКа Элла Памфилова. В том числе к переназначению рекомендованы глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова и ее заместитель Дмитрий Реут.
Исключением стали республики Дагестан и Коми, а также Белгородская, Кировская, Новгородская и Сахалинская области — там действующие председатели сменились по разным причинам. Например, бессменный на протяжении последних 17 лет председатель избиркома Дагестана Магомед Дибиров возглавит аппарат главы республики. На повышение идет действующий председатель белгородского избиркома Игорь Лазарев — по данным местных СМИ, он может занять пост заместителя губернатора по внутренней политике. Председатель комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова также приняла предложение работы, полученное от главы региона Валерия Лимаренко. Глава избиркома Коми Дмитрий Митюшев останется в составе комиссии, но пост председателя уступит заместителю руководителя администрации главы республики Александру Калинину.
А вот с председателем избиркома Кировской области Галиной Бурковой ЦИК расстается «без всякого сожаления», констатировала Элла Памфилова. Для назначения в состав комиссии губернатору и законодательному собранию предложены зампред избирательной комиссии области Владимир Моторин и помощник вице-губернатора региона Ольга Ермакова.
Источники “Ъ” в регионе полагают, что замена напрямую связана со скандалом на сентябрьских выборах в областное заксобрание, когда из-за «технической ошибки» в Ленинском районе Кирова пришлось полностью отменить голосование по одномандатному округу №25.
Тогда в напечатанных территориальной комиссией 32 тыс. бюллетеней не оказалось сразу двух зарегистрированных кандидатов — Эдуарда Пластинина от КПРФ и Ивана Пискунова от Партии пенсионеров. Элла Памфилова называла инцидент «недопустимым» и обещала дать действиям ответственных лиц «самую принципиальную оценку».
Большинство новых кандидатов, рекомендованных ЦИКом к назначению главой региона (в перспективе они должны возглавить комиссию), уже входят в ее состав. Губернатору Белгородской области к назначению предложена кандидатура действующего зампреда областной комиссии Владимира Трояна, а главе Сахалинской области — зампреда Павла Сиваконова, который занимает аналогичную позицию в региональном избиркоме. Главе Республики Дагестан для включения в состав комиссии ЦИК рекомендовал ее действующего секретаря Саиду Халидову. Однако в Новгородской области, как и в Республике Коми, избирком возглавит чиновник: ЦИК предложил главе региона назначить в состав комиссии председателя комитета по внутренней политике Новгородской области Евгения Шаваева.