ЦИК сделал кадровые выводы

Большинство новых кандидатов, рекомендованных ЦИКом к назначению главой региона (в перспективе они должны возглавить комиссию), уже входят в ее состав. Губернатору Белгородской области к назначению предложена кандидатура действующего зампреда областной комиссии Владимира Трояна, а главе Сахалинской области — зампреда Павла Сиваконова, который занимает аналогичную позицию в региональном избиркоме. Главе Республики Дагестан для включения в состав комиссии ЦИК рекомендовал ее действующего секретаря Саиду Халидову. Однако в Новгородской области, как и в Республике Коми, избирком возглавит чиновник: ЦИК предложил главе региона назначить в состав комиссии председателя комитета по внутренней политике Новгородской области Евгения Шаваева.