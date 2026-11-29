Соцфонд: пособие по беременности для студенток достигло 100 тыс. рублей
Социальный фонд России сообщил, что в 2026 году пособие по беременности и родам для студенток и аспиранток очного отделения составляет почти 100 тыс. руб. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе фонда.
По данным Соцфонда, благодаря изменениям выплата выросла в несколько раз. В сообщении подчеркивается, что новый размер пособия позволяет оказать студенткам и аспиранткам существенную помощь в период беременности и родов.
Ранее выплата назначалась в размере стипендии. Теперь пособие рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. Такой подход обеспечивает более весомую материальную поддержку учащимся.