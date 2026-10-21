ЦИК поищет двойников

За попытку проголосовать более двух раз предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 142.2 УК РФ. Максимальное наказание — лишение свободы на три года. В 2020 году в этом преступлении уличили россиянку, дважды проголосовавшую очно — на зарубежных участках в израильских Хайфе и Тель-Авиве, а затем еще и через систему ДЭГ.