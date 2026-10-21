ЦИК поищет двойников
Центризбирком изучит случаи возможного повторного голосования на прошедших выборах
Центризбирком (ЦИК) России на заседании 21 октября запустил проверку сентябрьских выборов на случаи «многоразового» волеизъявления. Она коснется граждан, подававших заявление на голосование по месту нахождения, но пришедших на участки по месту жительства. Процедура затронет почти 2 тыс. избирателей, голосовавших в России и за рубежом.
Как пояснила председатель ЦИКа Элла Памфилова, проверка проводится для «предотвращения провокаций и прочих элементов, связанных с попытками двойного или многоразового голосования». Член комиссии Антон Лопатин разъяснил ее алгоритм: региональные избиркомы должны вскрыть мешки со списками избирателей на задействованных участках и проверить наличие подписей за полученный бюллетень. В Москве с той же целью изучат электронные списки.
Проверка коснется 1,9 тыс. избирателей и 2,7 тыс. участков, в том числе пяти заграничных — в Абхазии, Белоруссии, Китае и Турции.
Антон Лопатин отдельно подчеркнул, что ЦИК проверит граждан, о «многоразовом» голосовании которых были найдены сообщения в СМИ и соцсетях. На данный момент комиссии известно о двух таких случаях.
Заявки на голосование по фактическому местонахождению с 2010-х принимаются в системе «Мобильный избиратель», которая к сегодняшнему дню полностью заменила существовавшие ранее открепительные удостоверения. По словам господина Лопатина, и к тем гражданам, которые обратились к системе «Мобильный избиратель», и к проголосовавшим в дистанционном формате применялось одно правило: избиратели включались в списки только на одном участке.
При этом в случае с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) контроль «одноразовости» осуществлялся в режиме реального времени благодаря цифровому сервису «Стоп-дубль». С его помощью члены избиркомов проверяли участников ДЭГ, в последний момент решивших проголосовать «вживую», на получение доступа к электронному бюллетеню. Если доступа не было, избирателю предоставляли возможность изъявить свою волю «на бумаге». При помощи сервиса из списка участников ДЭГ были удалены 38,5 тыс. человек.
Подобная проверка списков на случаи «многоразового» голосования в последние годы стала традиционной практикой. Ее проводили после парламентских выборов в 2021 году (тогда проверили 3,5 тыс. избирателей) и после президентских в 2024-м (4,6 тыс.). Самая масштабная проверка проходила в 2020 году после голосования по поправкам к Конституции — она затронула 23 тыс. граждан и выявила 35 попыток повторного волеизъявления.
За попытку проголосовать более двух раз предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 142.2 УК РФ. Максимальное наказание — лишение свободы на три года. В 2020 году в этом преступлении уличили россиянку, дважды проголосовавшую очно — на зарубежных участках в израильских Хайфе и Тель-Авиве, а затем еще и через систему ДЭГ.
Безусловный плюс данной практики заключается в ее превентивности, считает электоральный юрист Роман Смирнов. По его словам, 2 тыс. избирателей «не делают погоды» в масштабах страны и не могут повлиять на исход выборов. Однако проверка способна выявить «слабые точки» и позволить ЦИКу в будущем принять меры для их ликвидации, объясняет эксперт.