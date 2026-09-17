Трудоустроенная в ЦИК робот Сашенька стала Александрой

Робот-автоответчик Сашенька, которая помогает сотрудникам Центральной избирательной комиссии принимать звонки граждан, получила доступ к нейросети и переведена на работу в круглосуточном режиме.

«Прием звонков, информирование по телефону в круглосуточном режиме осуществляет интеллектуальная информационная платформа, организованная на основе применений генеративного искусственного интеллекта и нейронных сетей. Она теперь уже не Сашенька, она теперь Александра»,— сказала глава ЦИКа Элла Памфилова (цитата по ТАСС).

По ее словам, робот Александра выполняет до 1 тыс. телефонных разговоров одновременно. Робот научилась быстрее и точнее находить нужную информацию. ЦИК получил робота-автоответчика осенью 2017 года.